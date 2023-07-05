Воспитатели детского сада в Астане напились "до беспамятства", бросив детей

Полицейские Астаны в одном из детских садов обнаружили воспитателей в бессознательном состоянии из-за алкогольного опьянения. Дети оказались без присмотра взрослых, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили корреспонденту в Департаменте полиции Астаны, информация об инциденте в детском саду поступила 4 июля.



"На канал 102 поступила информация о том, что в детском саду воспитатели находятся без сознания, дети без контроля. По прибытии сотрудниками полиции факт подтвердился: воспитатели находились в алкогольном опьянении. На место была вызвана бригада скорой помощи. Дети переданы родителям", - сообщили в ДП.



По данному факту Управлением полиции района Байконыр начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", по результатам будет дана правовая оценка.