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Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы арестован на 2 месяца

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы арестован на 2 месяца
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы арестован на 2 месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе суда Астаны.

"3 июля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Тулеева М.", - говорится в сообщении пресс-службы столичного суда.

Ранее Антикоррупционная служба подтвердила задержание адвоката экс-министра культуры, руководителя Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы.

"По результатам комплекса негласных мероприятий в покушении на дачу взятки изобличена супруга осужденного экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы. Также по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки задержан адвокат, осуществлявший защиту их интересов. Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи Мухамедиулы А. адвокат получил денежные средства в сумме 460 000 долларов от супруги подзащитного в качестве взятки якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов", - сообщили ранее в ведомстве.

Напомним, что супруга осужденного Арыстанбека Мухамедиулы признана подозреваемой по делу в отношении адвоката Мухамедиулы.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы осужден на восемь лет лишения свободы.

Ранее ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств в период, когда он был директором Национального музея в Астане. Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями и в хищении средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".


Источник: Tengrinews.kz
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