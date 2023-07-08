В Казахстане выявили острую нехватку врачей

Дефицит кадров в сфере медицины в Казахстане вырос в два раза за последние пять лет. Об этом LS
сообщили в Высшей аудиторской палате.
По информации госоргана, в 2022 году был проведен госаудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку медицинских кадров, прикладные научные исследования в области здравоохранения и активов организаций медобразования, подведомственные профильному министерству, а также активов Наццентра экспертизы лекарственных средств и медизделий за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
В результате были установлены финансовые нарушения на 5,8 млрд тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств на 9,3 млрд тенге.
Для устранения проблем правительству было рекомендовано принять ряд мер в области подготовки кадров.
Вместе с тем, в рамках аудита было установлено, что за последние пять лет (2017-2021 годы) общий дефицит медкадров вырос в два раза – с 10,7 тыс. до 23,1 тыс. единиц. В то же время, если исключить покрытие кадров путем совмещения должностей, реальная нехватка врачей составляет 73 тыс. человек.
Помимо этого, есть и другие системные проблемы и недостатки. В том числе Минздрав не создал Национальную систему учета кадровых ресурсов. Образовательный процесс медицинских вузов охватывает всего 60% специальностей и специализаций, предусмотренных номенклатурой специальностей отрасли. Не готовятся специалисты по техобслуживанию медоборудования.
В ВАП отметили, что в процессе распределения учебных мест по госзаказу не проводятся прогнозирование, оценка дефицита и потребности кадров. В результате, как отметили госаудиторы, затраченные в 2019-2021 годы из республиканского бюджета 91 млрд тенге для подготовки медкадров не способствовали снижению нехватки специалистов.
В 2019-2020 годы исполнение показателей по направлению развития высшего и послесреднего образования, а также научной деятельности варьировалось на уровне не более 50%.
В госоргане отметили, что из 80 медицинских колледжей не реорганизованы в высшие медицинские колледжи 50 (63%), не прошли институциональную аккредитацию 37 (46%), не имеют преподавателей сестринского дела 46 (58%) учебных заведений.
Также в ВАП обратили внимание на отсутствие необходимых нормативных документов по корпоративному управлению в организациях медицинского образования. Госаудиторы отметили, что переход учебных заведений от формата АО к НАО без соответствующей нормативной базы корпоративного управления не дал должного эффекта.
"Несмотря на наличие закрепленной за министерством национальной экономики компетенции по разработке типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, указанный кодекс до настоящего времени не разработан. В результате процессы внутреннего управления в НАО не унифицированы и не организованы на основе единых принципов, предусмотренных законодательством о государственном имуществе", – отметили в ВАП.
В госоргане добавили, что дали рекомендации правительству и поручения уполномоченным госорганам для устранения недостатков и нарушений.
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