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Львят и тигрят пытались незаконно ввезти в Казахстан из России

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Львят и тигрят пытались незаконно ввезти в Казахстан из России
Фото: freepik
Четырех маленьких хищников в двух переносках обнаружили на заднем сидении легковушки на пункте пропска "Караузек". Вывезти их пытался 60-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Задержанный пересекая границу с животными не имел необходимых документов и надеялся просто на удачу. Мужчина не подозревал, что его живой груз защищен конвенцией СИТЕС, так как находится под угрозой исчезновения, пишет Telegram-канал Mash.

Со слов задержанного, зверей он купил в Чечне и хотел продать в частный зоопарк в Казахстане. Данная сделка теперь грозит ему реальным тюремным сроком.

Ранее сообщалось, двух львят алматинец держал в подсобке. После вызволения животных из плена их поместили в зоопарк Алматы.


Источник: zakon.kz
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