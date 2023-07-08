"Хруст и страшный удар": две машины остались под рухнувшим деревом в Актобе

Дерево рухнуло на две машины в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на издание "Диапозон".Во дворе по Абулхар хана на две машины Chevrolet и Toyota рухнуло дерево. Сообщается, что в этот момент в машинах никого не было."Хруст и страшный удар был на весь двор. Вышли на улицу и увидели, что произошло. Участковый наш сказал вызвать полицию, чтобы все зафиксировать. В 102 говорят, что это должен делать участковый. А нам что делать? Машины повреждены, дерево лежит, перекрывает вход. Ждем с 16 часов, уже 21 час! Куда обращаться? Кто будет возмещать ущерб?" - рассказала Ирина, владелица Chevrolet.В полиции сообщили, что участковый полицейский зафиксировал происшествие."На место нужно вызвать полицию или участкового. Он составит протокол, в котором будет указано, кто отвечает за данную территорию, это может быть КСК, частный владелец, ЖКХ и так далее. Далее людям нужно сделать оценку ущерба у независимого эксперта и обратиться к ответственному за территорию с досудебным обращением о возмещении. Если добровольно ущерб не возместят, то обращаться в суд", - пояснила юрист Алена Дуля.