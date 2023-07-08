Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 08 Июля
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.84 KZT
  • €1 = 483.47 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Хруст и страшный удар": две машины остались под рухнувшим деревом в Актобе

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 09:45
"Хруст и страшный удар": две машины остались под рухнувшим деревом в Актобе
Фото Diapazon.kz
Дерево рухнуло на две машины в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на издание "Диапозон".

Во дворе по Абулхар хана на две машины Chevrolet и Toyota рухнуло дерево. Сообщается, что в этот момент в машинах никого не было.

"Хруст и страшный удар был на весь двор. Вышли на улицу и увидели, что произошло. Участковый наш сказал вызвать полицию, чтобы все зафиксировать. В 102 говорят, что это должен делать участковый. А нам что делать? Машины повреждены, дерево лежит, перекрывает вход. Ждем с 16 часов, уже 21 час! Куда обращаться? Кто будет возмещать ущерб?" - рассказала Ирина, владелица Chevrolet.



В полиции сообщили, что участковый полицейский зафиксировал происшествие.

"На место нужно вызвать полицию или участкового. Он составит протокол, в котором будет указано, кто отвечает за данную территорию, это может быть КСК, частный владелец, ЖКХ и так далее. Далее людям нужно сделать оценку ущерба у независимого эксперта и обратиться к ответственному за территорию с досудебным обращением о возмещении. Если добровольно ущерб не возместят, то обращаться в суд", - пояснила юрист Алена Дуля.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика