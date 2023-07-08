МВД обратилось к казахстанским водителям после гибели 20-летней девушки

МВД Казахстана обратилось к водителям после гибели 20-летней девушки в Жетысуской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz.Трагедия произошла на 192 километре трассы Алматы-Оскемен. 20-летний водитель BMW, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. На месте погибла 20-летняя девушка. Водителя авто и его пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу села Сарыозек.Предположительно, дорожная авария произошла из-за неудовлетворительного техсостояния автомашины. Из-за разгерметизации колесо вырвало от остова автомашины.- говорится в обращении ведомства.Напомним, несколько дней назад в Жетысу произошла похожая смертельная авария, причиной которого стала разгерметизации колеса. Тогда в ДТП погибла 40-летняя женщина.