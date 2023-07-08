МВД обратилось к казахстанским водителям после гибели 20-летней девушки

МВД Казахстана обратилось к водителям после гибели 20-летней девушки в Жетысуской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz.
Трагедия произошла на 192 километре трассы Алматы-Оскемен. 20-летний водитель BMW, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. На месте погибла 20-летняя девушка. Водителя авто и его пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу села Сарыозек.
Предположительно, дорожная авария произошла из-за неудовлетворительного техсостояния автомашины. Из-за разгерметизации колесо вырвало от остова автомашины."Уважаемые водители, просим внимательно следить за техсостоянием своей автомашины. Своевременно (в соответствии сезону) менять "резину" на колесах. Не игнорируйте ПДД, соблюдайте допустимый скоростной режим. Помните, что при управлении автотранспортом Вы ответственны не только за себя, но и за жизнь и здоровье своих пассажиров, а также других участников дорожного движения",
- говорится в обращении ведомства.
Напомним, несколько дней назад в Жетысу произошла похожая смертельная авария, причиной которого стала разгерметизации колеса. Тогда в ДТП погибла 40-летняя женщина.
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