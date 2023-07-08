Женщина с двумя детьми застряла в лифте в Шымкенте: "через 10 минут нечем было дышать"

В Шымкенте местная жительница Яна Сихимбаева застряла с двумя детьми в лифте, который встроен в мост по улице Тамерлановское шоссе. Об этом женщина рассказала Elitar.kz, передает Tengrinews.kz.



По словам Яны, она с семьей возвращалась домой и решила с двумя детьми сократить путь и спуститься на подъемной машине. Едва лифт тронулся с места, как вдруг резко остановился.



Женщина с сыном 14 лет и годовалым малышом оказались в замкнутом пространстве, спустя некоторое время дышать в кабине, которая нагрелась за весь день на солнце, стало невозможно.



"В четверг, примерно в 19:00, закрылся и остановился лифт без открытия дверей примерно на 20 минут. Мост на Тамерлановском шоссе (Янги Шахар) в жару, где через 10 минут уже нечем было дышать. Это мы уже спускались вниз получается. Хорошо у нас с собой телефон был, и муж на улице встретить должен был, вот мы вместе панику создали, он сразу побежал на сторону базарчика, там пост милиции, нашел милиционера, написал заявление. Я из лифта в полицию звонила, чтоб помогли выйти. Минут 20 мы там пробыли, духота ужасная. Потом они, видимо, систему перезагрузили, лифт отключился, а потом включился, опять нас наверх поднял и открылся. Уже, видимо, как раз, когда мы выходили, нам из МЧС позвонили, я уже сказала, что мы вышли", - поделилась воспоминаниями Яна.



Журналисты издания обратились за комментарием к ответственным лицам. Как оказалось, о поломке лифта чиновники знают, однако, по их информации, кабина "зависла" между первым и вторым этажом всего на пару минут.



"Мост по Тамерлановскому шоссе находится на балансе района "Туран". Мы знаем о произошедшем инциденте, наш лифтер в течение 1,5 минуты перезапустил лифт, и он начал вновь работать. На сегодняшний день мы уже вызвали инженеров, кто полностью проверит работу данного лифта. В свою очередь отметим, что мы взяли жалобу на рассмотрение. Мы следим и за работой, и за состоянием лифта, проверяли его работу совсем недавно. Точную причину остановки мы сможем сказать после того, как его проверят инженеры", - прокомментировал инцидент главный специалист Отдела развития качества общественной среды аппарата акима района Туран Жангирхан Байсалов.



Издание отмечает, что жители третьего мегаполиса считают мост на Тамерлановском шоссе одной из самых неудачных и неудобных построек Шымкента.