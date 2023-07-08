В Казахстане для юрлиц подорожали услуги почты, курьеров и сотовая связь

Казахстанские компании стали больше платить за услуги курьеров, почты и связи, передает LS
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В июне 2023 года почтовые услуги для юридических лиц увеличились в цене на 6,8% по сравнению с июнем 2022 года. Курьерские услуги стали дороже на 7,6%.
Больше всего цены поднялись в Павлодарской – на 11,9%, Восточно-Казахстанской – на 11,3%, Мангистауской – на 10,9%, Актюбинской – на 9,9% и Атырауской областях – на 9%.
При этом услуги связи для юрлиц в целом подорожали на 1,8%. Тарифы на мобильную связь повысились на 14,2%, на международные звонки – на 13,5%, на услуги мобильного интернета – на 11,2%, а проводной интернет остался на том же уровне, что и годом ранее.
За связь стали платить больше в Мангистауской области – на 13,3%. Также незначительное повышение цен отмечено в Алматы – на 2,7%, ВКО – на 1,6% и в Астане – на 0,3%.
А в Павлодарской области, напротив, сотовая связь стала дешевле на 2,5%.
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