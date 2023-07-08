"Так вовлекают в секс-рабство". В сети опубликовали видео избиения девушки в Алматы

Видео избиения неизвестной девушки в Алматы опубликовал фонд НеМолчиKZ в своем телеграм-канале, передает Tengrinews.kz."Наша подзащитная узнала своих обидчиц на этом видео. Ее избивали точно так же жестоко. Девушка говорит, что ее били эти же девушки и угрожали, что продадут мужчинам.Полиция отправила дело в архив, якобы потому что потерпевшая отказалась от претензий.Вот так вовлекают в секс-рабство молодых девочек из аулов. Сначала их избивают, запугивают, потом насилуют, снимают на видео и угрожают позором. Из страха быть опозоренной и снова избитой и униженной девочки делают все, что от них требуют. Потом масса таких девочек оказываются на панели", - говорится в публикации, сопровождающей ролик.В Департаменте полиции Алматы прокомментировали опубликованное видео. В ведомстве сообщили, что уголовное дело по данному факту зарегистрировано и расследуется Управлением полиции Алмалинского района."Объективные обстоятельства устанавливаются. В настоящее время в рамках производства проводятся необходимые следственные действия при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Алматы", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции.