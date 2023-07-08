Оправданным по делу о хищении бюджетных 70 миллионов тенге отменили приговор

В Актобе отменили оправдательный приговор в отношении учредителя актюбинской компании "ДосДанАй" Мхитара Манукяна и директора этой же компании Миржана Есенова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".



Ранее департамент экономических расследований возбудил уголовное дело на Манукяна и Есенова. Первого обвиняли в мошенничестве, второго в пособничестве в преступлении, которое они, по версии следствия, совершили во время ремонта дороги Кобда - Мартук. Следствие посчитало, что обвиняемые нанесли ущерб бюджету на 70 миллионов тенге.



Суд первой инстанции выявил множество нарушений в деле и вынес оправдательный приговор в отношении обоих обвиняемых, оставил за ними право на реабилитацию. Также вынес частное постановление в адрес руководства департамента экономических расследований и прокурора Актюбинской области за нарушения норм во время досудебного расследования.



Однако на днях апелляционная коллегия Актюбинского областного суда отменила оправдательный приговор и установила, что преступление все же было.



Суд приговорил Манукяна и Есенова к шести годам лишения свободы, отбывать срок они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Под стражу их взяли сразу после оглашения вердикта. Также суд постановил взыскать с осужденных в пользу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог 70 миллионов тенге за нанесенный ущерб.