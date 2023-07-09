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Рыбакина не оставила шансов сопернице и одержала 10-ю победу подряд на "Уимблдоне"

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 07:50
Рыбакина не оставила шансов сопернице и одержала 10-ю победу подряд на "Уимблдоне"
Фото: ©Уимблдон
Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина пробилась в четвертый круг "Уимблдона". В матче 1/16 финала ей противостояла британка Кэти Бултер (№89), передает Tengri Sport со ссылкой на vesti.kz.

Эта встреча стала первой между 24-летней казахстанкой и 26-летней Бултер. Их противостояние закрывало программу дня на центральном корте "Уимблдона". По итогам 56 минут игры Елена установила окончательный результат на табло - 6:1, 6:1.

В ходе игры Рыбакина отметилась семью эйсами и 19 активно выигранными мячами, а также реализовала пять из семи брейк-поинтов. При этом казахстанка допустила 14 невынужденных ошибок, в том числе одну двойную. Ее соперница ни разу не добралась до брейк-поинта.

Это уже десятая победа подряд для Рыбакиной на кортах "Уимблдона". В прошлом году она стала триумфатором соревнований, выиграв семь встреч кряду. В текущем розыгрыше она победила уже в трех встречах, упустив при этом всего одну партию.

За выход в четвертьфинал "Уимблдона" Рыбакина поспорит с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (№13). Эта теннисистка в рамках текущего турнира уже огорчила другую казахстанку Юлию Путинцеву (№56), обыграв ее в первом круге со счетом 3:6, 6:0, 6:4.

Кроме того, Рыбакина и Хаддад-Майя играли друг с другом уже дважды, и обе встречи состоялись в этом году. В Абу-Даби (ОАЭ) Беатрис выиграла в трех партиях - 3:6, 6:3, 6:2, а в Штутгарте (Германия) казахстанка снялась с матча при счете 1:6, 1:3 в пользу соперницы. Поэтому Хаддад-Майя является одной из неудобных противниц для лучшей теннисистки Казахстана. Их третий очный матч пройдет в понедельник, 10 июля.

Отметим, что выход в 1/8 финала соревнований уже гарантировал Елене 180 рейтинговых очков и 207 тысяч евро призовых (100,4 миллиона тенге). Ранее в четвертый круг мужского одиночного турнира вышел Александр Бублик (№26).


Источник: Tengrinews.kz
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