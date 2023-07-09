Большую часть своих денег казахстанцы тратят на еду и кредиты

Одна казахстанская семья расходует на погашение кредита более 52 тыс. тенге в квартал. Больше всех на это тратят жители области Ұлытау – 203,7 тыс. тенге, передает LS
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За I квартал этого года расходы семей составили в среднем по стране 884,6 тыс. тенге, больше половины из которых ушло на продукты питания – 453,7 тыс. тенге. Такие данные опубликовало Бюро нацстатистики.
На мясо у казахстанской семьи за три месяца ушло 137,7 тыс. тенге, на хлебопродукты и крупы – 63,9 тыс. тенге, молочные продукты – 45,5 тыс. тенге.
Непродовольственные товары за квартал обошлись в 198,7 тыс. тенге. Большая часть была потрачена на одежду и обувь – 65,9 тыс. тенге, мебель и бытовую технику – 40,4 тыс. тенге.
На платные услуги казахстанские семьи расходовали 161,9 тыс. тенге, на погашение кредитов и долгов – 52,6 тыс. тенге.
Больше всех на погашение кредитов и долгов тратили семьи из области Ұлытау – 203,7 тыс. тенге. Далее следуют Карагандинская – 107,7 тыс. тенге, Актюбинская области – 97,4 тыс. тонн, Астана – 96,3 тыс. тенге и Кызылординская область – 83,1 тыс. тенге.
Меньше всего денег на долги уходило у жителей Туркестанской области – 32,3 тыс. тенге, Алматы – 20,9 тыс. тенге, Жамбылской области – 19,8 тыс. тенге, Шымкента – 12,5 тыс. тенге и Мангистауской области – 6 тыс. тенге.
При этом доходы в январе-марте 2023 года в среднем на семью по Казахстану не превышали 922,2 тыс. тенге. Это 307,4 тыс. тенге в месяц.
Основная часть поступлений шла от трудовой деятельности – 690,4 тыс. тенге в квартал. Также семьи получали пенсии, пособия, материальную помощь и т.д.
Если рассматривать данный показатель в разрезе регионов, то самые большие поступления приходились на область Ұлытау – 1,2 млн тенге. Далее следуют Астана – 1,1 млн тенге, Мангистауская область – 1,1 млн тенге, Карагандинская – 1 млн тенге и Кызылординская области – 1 млн тенге.
Меньше всего доходов за три месяца было у жителей Костанайской – 800,6 тыс. тенге, Акмолинской – 789,9 тыс. тенге, Северо-Казахстанской областей – 771,2 тыс. тенге, Шымкента – 759,6 тыс. тенге и области Жетісу – 748,4 тыс. тенге.