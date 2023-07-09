Без надежды на пенсию и медпомощи: 300 сотрудников предприятия в ВКО выживают без зарплаты

Крупное предприятие в Восточно-Казахстанской области серьезно задолжало своим сотрудникам, причем речь идет не только о заработной плате, но и обязательных платежах. С какими проблемами столкнулись бывшие и настоящие работники АО «КЭМОНТ», как они выживают, не получая средств к существованию на протяжении полугода, выяснял собственный корреспондент ИА «NewTimes.kz» Дмитрий Белов.Cотрудники предприятия просто в отчаянии. В целом предприятие задолжало им более 300 млн тенге только по зарплате за полгода, в эту сумму не входят обязательные отчисления, в том числе и в пенсионный фонд, и фонд медстрахования, которые не отчислялись несколько лет! В результате у сотрудников некогда процветающего и престижного предприятия заблокированы счета, они не могут получить медицинское обслуживание, а будущие пенсионеры и вовсе ждут лишь минимальные выплаты от государства в старости, поскольку в пенсионный фонд отчисления тоже не производились.А Елена Рядченко, работающая на предприятии с 2017 года, боится и думать о предстоящей пенсии.«С февраля 2019 года у нас не выплачены пенсионные отчисления. Зарплату не платят. Невозможно в больницу ни платно пойти, потому что не на что, ни бесплатно пойти, потому что ОСМС не оплачено. Мы сейчас останемся на минимальной оплате, потому что, работая на заводе, пенсионные не отчисляются, хотя высчитываются регулярно. Это минималка?» - делится женщина.Похожая ситуация у Владимира Бабикова, который, кстати, отработал на АО «КЭМОНТ» более 22 лет.«У меня случился инсульт, в больнице меня продержали неделю и, как говорится, попросили, потому что у меня нет медицинского страхования. Так и сказали, раз у меня нет отчислений, то лечить меня не могут. Лекарства я покупал на свои деньги, хорошо сын помог. Но по квиткам, которые нам выдавали, отчисления были. Куда подевались деньги?» - недоумевает Владимир Бабиков.А Марина Егорова, электромонтажник 4 разряда бригады коммутации АО «КЭМОНТ», и вовсе оказалась на улице с двумя детьми.«Я не могу взять элементарный больничный, но это ладно. Я в разводе, с двумя детьми. Мы с ними жили на съемной квартире. И вот нас просто выставили на улицу за неуплату. Несколько месяцев я не могла оплатить квартиру. На алименты, не получая свою заработную плату, не проживаешь на съемном жилье. Я с детьми осталась просто на улице!» - говорит Марина Егорова.Не проще и тем, кто уже уволился с предприятия и даже нашел работу в другом месте. Дело в том, что они не только не получили расчет, но также не могут получить медпомощь.Александр Микулич на АО «КЭМОНТ» отработал электрослесарем с 2006 года по октябрь 2022-го. С момента увольнения прошло уже 9 месяцев, но, по словам мужчины, расчет он до сих пор не получил.«Ни расчета, ни пенсионных… Мне предприятие задолжало примерно за 14 месяцев. По медицинской страховке мне тоже примерно за 8 месяцев должны. Я подавал в налоговую, в департамент трудовой… Везде только обещают, ссылаясь на банкротство, реабилитацию какую-то… Я даже в больницу обратиться не могу, потому что нет необходимых отчислений за этот период», - рассказывает Александр Микулич.Александр Куприянов тоже больше не работает в АО «КЭМОНТ», однако последствия своей деятельности на предприятии ощущает до сих пор.«На данный момент я в разводе. У меня регулярно из зарплаты высчитывали алименты на содержание двух детей. Но тут выяснилось, что отчисления не поступали, в результате на мои счета наложили арест! Мне просто посреди дня пришло извещение, что моя карта заблокирована, хотя я работаю на другом предприятии. Я в один миг остался без копейки. Я не могу ни выехать никуда, ни совершить ни финансовые, ни юридические действия. А самое обидное, что, работая в «КЭМОНТ», я, не получая заработную плату, пытался помогать детям, но меня еще и наказали!» - возмущается Александр Куприянов.«Плевали они на всех!»Со своей бедой люди буквально стучаться во все инстанции, но пока – тщетно. Например, у Владимира Бабикова на руках документы из управления государственных доходов, подтверждающие, что предприятие задолжало в бюджет только по его обязательным пенсионным взносам сумму на более, чем 700 тыс тенге, а также о том, что сумма будет выплачена до 13 марта текущего года «оплатить» долг, который помимо пенсионных взносов включает в себя социальные отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование, что выполнено не было. Последующее решение суда по этому же вопросу - тоже.Своим видением проблемной ситуации поделилось и руководство предприятия. В АО «КЭМОНТ» заявляют, что готовы рассчитаться с работниками, но для этого, говорят здесь, необходимо разблокировать счета.«Мы пережили пандемию. На нас оказывалось некоторое административное давление в периоде. Мы пережили рейдерский захват. Все это привело к сложившейся ситуации. Единственным решением и выходом на сегодняшний день мы видим реабилитацию предприятия. Так как в настоящее время все счета у нас закрыты, существуют исполнительные производства, которые нам не дают возможности продолжать нормальную деятельность, рассчитываться со своими кредиторами, и, в первую очередь, сотрудниками по заработной плате. Кроме всего прочего существуют частные судебные исполнители, которые в данной ситуации, к сожалению, не помогают, а усугубляют ситуацию и зарабатывают. С каждого исполнительного листа, особенно по заработной плате, частные судебные исполнители забирают до 25 процентов в свой доход», - прокомментировала ситуацию генеральный директор предприятия Елена Беленцева.По словам генерального директора АО «КЭМОНТ», предприятие пережило непростые времена, что повлияло на общую ситуацию, что вполне понятно, непонятно только, как выживать трудовому коллективу этого предприятия. Не смогли ответить на этот вопрос и в управлении государственной инспекции труда ВКО, куда неоднократно обращались сотрудники АО «КЭМОНТ» с официальными заявлениями и просьбой о помощи.«Нами была проведена проверка, по результатам проверки мы выявили задолженность по заработной плате только за 4 месяца с января по апрель составляет более 300 млн тенге. В настоящее время, по данным АО «КЭМОНТ» остается задолженность 245 млн тенге, перед 332-мя работниками. Нами по истечении срока предписания материалы были направлены в палату частных судебных исполнителей, для проведения определенных мер. По нашему предписанию предприятия должно было все выплатить до 23 мая. Мы будем готовить материалы к возбуждению уголовного дела, по статье 152 части 3 Уголовного кодекса за неоднократную задержку заработной платы», - сообщил руководитель управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов.Кстати, он же и рассказал, что предприятие было в течение года привлечено 6 раз к административной ответственности на сумму более 4 млн тенге. По его словам, в ВКО не так много предприятий, в отношении которых возбуждали бы уголовное дело за невыплату заработной платы, но примерно по одному в год бывает.