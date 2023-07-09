Подростка застрелили во время отстрела птиц в Туркестанской области

Несчастный случай произошел во время отстрела птиц в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Tеlegram-канал Polisia.kz.



Установлено, что вечером 8 июля на поле одного из ТОО в Казыгуртском районе мужчина, нанятый для отстрела птиц на винограднике, произвел выстрел и по неосторожности попал в голову подростка, который скончался на месте происшествия.



"По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". На место происшествия выезжали руководство Казыгуртского РОП, прокурор района и следственно-оперативная группа. Изъято охотничье ружье 12-го калибра. Назначена экспертиза", - говорится в сообщении.



Подозреваемого, жителя Сарыагашского района, доставили в отдел полиции. Все обстоятельства выясняются.