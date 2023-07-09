Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 09 Июля
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.84 KZT
  • €1 = 483.47 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

«Вирусные» помидоры из Казахстана выявили в России

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 17:08
«Вирусные» помидоры из Казахстана выявили в России
Фото из открытых источников
Сотрудники управления Россельхознадзора по Алтайскому краю обнаружили 18 тонн зараженных томатов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ведомство.

Пресс-служба ведомства сообщает, что данный факт подтвержден результатами лабораторной экспертизы.

«На минувшей неделе в партии томатов (18 тонн) происхождением Республика Казахстан выявлен карантинный вредный организм - вирус морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus, или ToBRFV). Выпуск зараженной партии томатов запрещен, груз находится на изолированном хранении до принятия решения о его дальнейшем использовании или уничтожении. В соответствии с требованиями действующего законодательства грузополучатель обязан провести обеззараживание или уничтожение зараженной партии продукции. В случае отказа или невозможности проведения данных процедур, зараженная продукция будет возвращена в страну отправления под контролем надзорных органов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2023 выявлено свыше 51 тонны или 3 случая обнаружения вируса морщинистости плодов томатов в импортной подкарантинной продукции (томаты) поступившей из Казахстана.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика