«Вирусные» помидоры из Казахстана выявили в России

Сотрудники управления Россельхознадзора по Алтайскому краю обнаружили 18 тонн зараженных томатов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ведомство.



Пресс-служба ведомства сообщает, что данный факт подтвержден результатами лабораторной экспертизы.



«На минувшей неделе в партии томатов (18 тонн) происхождением Республика Казахстан выявлен карантинный вредный организм - вирус морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus, или ToBRFV). Выпуск зараженной партии томатов запрещен, груз находится на изолированном хранении до принятия решения о его дальнейшем использовании или уничтожении. В соответствии с требованиями действующего законодательства грузополучатель обязан провести обеззараживание или уничтожение зараженной партии продукции. В случае отказа или невозможности проведения данных процедур, зараженная продукция будет возвращена в страну отправления под контролем надзорных органов», — говорится в сообщении.



Уточняется, что в 2023 выявлено свыше 51 тонны или 3 случая обнаружения вируса морщинистости плодов томатов в импортной подкарантинной продукции (томаты) поступившей из Казахстана.