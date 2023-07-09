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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сильная жара, гроза и шквал ожидаются на большей части Казахстана в понедельник

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются на большей части Казахстана в понедельник
Фото из открытых источников
В Астане и 17 областях Казахстана на 10 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается высокая пожарная опасность. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Акмолинской области ожидается сильная жара +35+37°. В Кокшетау днем сильная жара +35+37°. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, на юге, западе области пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара +35+39°. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 18 м/с. Ожидается сильная жара +37+39°, высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +35+39°. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау временами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Улытауской области сохраняется сильная жара +35+38°. На юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара +36°.

На северо-востоке Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Костанайской области ожидается сильная жара +35+37°. В Костанае днем сильная жара +35+37°.

На северо-западе, востоке, юге Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается восточный ветер 15-20 м/с. На юге, западе, севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40+42°. В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +40°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Карагандинской области ожидается сильная жара +35°. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара +34+39°. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, северо-востоке области 15-20 м/с. Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара +40°. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сильная жара +35+38°. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+36°. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:49
К сожалению жара будет, как минимум, до середины августа.
 
 

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