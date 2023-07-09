"Кошмар на колесах". Пассажирка пожаловалась на адскую жару в поезде из Атырау

Жительница Атырау пожаловалась на невыносимую жару в поезде сообщением Атырау - станция имени Дины Нурпеисовой, после поездки в котором ей стало плохо, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на AtyrauPress.Пассажиры с ужасом вспоминают адскую жару, неработающие кондиционеры, отсутствие влажной уборки, безразличие проводников, отключение электричества."Решила на длинные праздничные выходные поехать к родным в село Курмангазы. Никогда не забуду пять мучительных часов, люди изнывали от духоты, а у меня поднялось артериальное давление, молила всевышнего не дать умереть мне при таких обстоятельствах.Поезд состоит из пяти вагонов, во всех висят кондиционеры, но ни один из них не работает. Это просто тихий ужас, что творится в поезде. Тем более в последние два дня в регионе наблюдается сильная жара +45, а внутри железной конструкции ощущается все +60 градусов. Окна открываются не во всех вагонах. Платим деньги за комфортную поездку, а получаем кошмар на колесах.Как только поезд тронулся, мы поинтересовались у проводницы, когда же включат кондиционер, на что она развела руками и с иронией сказала: кондиционер у нас для показухи. В вагоне ехало много маленьких детей, которые постоянно плакали от невыносимой жары.До станции Ганюшкино билет стоит 2785 тенге, на такси ехать тоже небезопасно, да очень дорого, особенно в праздничные дни таксисты сильно заряжают. Если в обычные дни они просят 5000 тенге, то в праздничные - семь-восемь тысяч с одного пассажира. Когда закончится этот беспредел? А ведь на поезде ездят мамочки с маленькими детьми, беременные, люди с проблемами сердца, да и пожилые. Молодые и энергичные предпочитают такси", - написала в редакцию пассажирка.Пригородный поезд сообщением Атырау - станция имени Дины Нурпеисовой был запущен 17 августа 2021 года. Состав отправляется в путь ежедневно в 18:23 часов и добирается до станции Ганюшкино в 00:22. Тендер на перевозку пассажиров по данному направлению выиграла компания Otpan Logistic.В июле прошлого года начальник участка ТОО Otpan Logistic Нуркен Каиров заверил, что в 2023 году планируется закуп дизельных вагонов с кондиционерами, однако, как отмечает издание, до сих пор ничего не поменялось, "а крайними остаются пассажиры, которым приходится мучится в такую жару".