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Прибыль за счет повышения тарифа не пойдет в чей-то карман - премьер

Просмотров:427 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Прибыль за счет повышения тарифа не пойдет в чей-то карман - премьер
Фото из открытых источников
Реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции" рассмотрели сегодня на заседании правительства. На сколько поднимутся тарифы для простых казахстанцев, а также куда уйдет дополнительная прибыль, рассказал премьер-министр Алихан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации премьера, рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30 процентов.

"Это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ. В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения", - отметил Смаилов.

Глава правительства назвал рост тарифов необходимым, поскольку коммунальные предприятия работали практически без доходов, из-за чего средства в их ремонт и модернизацию не вкладывались. Кроме того, из-за низких зарплат из энергетической отрасли начался отток квалифицированных специалистов, тогда как делать условия их работы более привлекательными предприятия не могли.

"При внедрении принципа "тариф в обмен на инвестиции" мы будем уверены, что прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, а на реальную модернизацию производств", - пообещал премьер-министр.

Напомним, ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в регионах средний чек по коммунальным платежам этой осенью повысится на 2-4 тысячи тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • синдбад
  • ZOLO
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 12:25
В статье два противоречия, говорится о том что идёт отток специалистов, в связи с малой зарплатой, и тут же, что повышение тарифов не пойдёт на увеличение зарплаты... Где там суть, если лапшу вешают каждый год...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Placida
  • ЁмоЁ
  • синдбад
 tom2005 (Посетители) Сегодня, 11:02
Пусть руководство получает премии после положительных результатов, и этот положительный результат должны подтвердить потребители. и ежеквартальный отчет по проделанной работе перед населением.
Население же получает услуги.
Злостных не плательщиков наказывать, ау нас есть категория граждан имеют дворцы, и не оплачивают ком услуги, а коммунальщики не могут их отключить. боятся, зато если просрочка есть у простого пенсионера, так сразу отрубают.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
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kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:00
А огласите весь список пожалуйста! А то надоели эти новости про повышения каждый месяц читать. Нельзя разве четко написать например
1. ЖКХ поднятие на 20% в связи с ...
И обязанности утвердите для всех типов
домов, что обязаны делать ЖКХ за эти деньги!
2.
3.
И так далее.
И телеграмм канал официальный какой нибудь создайте.
А то столько лет повышают и ничего не делают!
 
 

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