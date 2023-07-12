О возможном дефиците бензина АИ-95 заявил глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии на некоторых АЗС бензина марки АИ-95, сообщил о тренде на дефицит этого вида топлива, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Наметился тренд на появление дефицита 95-го бензина. Это связано с ремонтами, которые у нас проводили на Шымкентском нефтехимическом заводе, а также аварийной остановкой Атырауского завода. Сейчас необходимый объем на нефтебазах и заводах накоплен, идет отгрузка данного вида топлива в соответствии с заявками акиматов. Да, в направлениях, где есть повышенный объем потребления, возможны сбои. Дефицит будет покрыт за счет внутренних поставок", - заявил чиновник.



Говоря о возможных спекуляциях на фоне дефицита, Саткалиев напомнил, что АИ-95 - это нерегулируемый вид топлива, и заправщики имеют право повышать цены. Вместе с тем, Минэнерго ведет работу с целью недопущения резкого роста цен.



"Мы, как Министерство энергетики, можем давать рекомендации в плане индикатора цен. Данную работу мы проводим и с собственниками продукта и с предприятиями, которые владеют АЗС - с целью недопущения резкого роста цены на этот вид топлива", - сказал министр.