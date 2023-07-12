Руководство компании Минобороны заподозрили в хищении полмиллиарда тенге

Руководство строительной компании Минобороны подозревают в хищении полмиллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции



Руководство "Әскери құрылыс" подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг и оказание безвозмездной финансовой помощи. Общая сумма ущерба составила 596 миллионов тенге.



"Завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Тажиденова Е. и других. К уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО "Әскери құрылыс" и его филиала по городу Астане", - сообщили в Антикоре.



В целях возмещения ущерба наложены аресты на имущество, добытое преступным путем. В настоящее время обвиняемые преданы суду.



Согласно информации из открытых источников, АО "Әскери құрылыс" является подведомственной организацией министерства обороны. В апреле 2022 года стало известно, что она задолжала бизнесменам 1,7 миллиарда тенге, за выполнение работы, после чего у здания оборонного ведомства прошли митинги.



Еще ранее в декабре 2020 года астанинский филиал компании попал в скандал, после того как компания перестала отчислять пенсионные за сотрудников.