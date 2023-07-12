Токаев подписал закон, убирающий статью о Елбасы из Уголовного кодекса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который уберет из Уголовного кодекса статью о Первом Президенте, передает Tengrinews.kz.



Норма, которая исключает уголовную ответственность за оскорбление Первого Президента, была включена в законы, сопутствующие закону "О возврате государству незаконно приобретенных активов".



Они введутся в действие по истечении 10 дней после опубликования, за исключением положений, касающихся прав и обязанностей граждан, которые в соответствии с общими требованиями по введению в действие таких законов вводятся в действие по истечении 60 дней после публикации.



Ранее новую норму объясняла председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Снежанна Имашева.



"В рамках сопутствующего законопроекта к закону о возврате активов есть нормы, которые исключают уголовную ответственность (за оскорбление Первого Президента. - Прим.). Теперь там не упоминается Елбасы и его полномочия. В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости. Потому что (закона. - Прим.) "О статусе Елбасы" сейчас не существует. Поэтому и уголовная ответственность не нужна и не будет применяться. Ну она и раньше никогда не применялась", - пояснила Имашева.



Ранее Парламент признал утратившим силу закон о Елбасы. На Первого Президента будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона "О Президенте Республики Казахстан" в отношении всех экс-президентов республики.