Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением о мошенничестве

Национальный Банк Казахстана предупреждает о растущем количестве мошеннических схем, связанных с инвестиционной деятельностью и фишинговыми атаками, сообщает Zakon.kz.



Злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики, описывающие несуществующие программы финансового развития, а также простые способы быстрого заработка на биржевой торговле, передает пресс-служба Нацбанка РК.



На таких мошеннических сайтах может содержаться ложная информация от известных личностей, якобы работников финансовых организаций, представляющихся в частности "сотрудниками" Национального Банка, поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы. Также отдельные группы мошенников по фишинговым атакам занимаются незаконным сбором конфиденциальных данных. В связи с этим, Национальный Банк призывает граждан РК быть осторожными при получении сомнительных звонков или электронных писем от лиц, утверждающих, что они являются представителями Национального Банка или сотрудниками правоохранительных органов.



Национальный Банк не запрашивает личные сведения по телефону или электронной почте. Никогда не предоставляйте свои персональные данные без проверки подлинности.



Учитывая вышеизложенное, Национальный Банк доводит до сведения, что описанные сайты, содержащие информацию о быстром заработке на инвестициях, имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:



- Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

- Национальный Банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;

- на ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;

- мошенники активно звонят с неофициальных номеров и предоставляют поддельные правоустанавливающие документы;

- перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.



Вместе с тем Национальный Банк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.



В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем вам обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества.