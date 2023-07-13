Кому обещают компенсировать часть затрат на коммунальные услуги в РК

В правительстве РК напомнили, что уязвимые слои населения в Казахстане могут рассчитывать на компенсацию части затрат на коммунальные услуги. Это предусмотрено в рамках оказания государственной жилищной помощи, сообщает Zakon.kz.



"Она ежеквартально выплачивается малообеспеченным семьям или гражданам для компенсации расходов на коммунальные услуги: тепло-, электро- и водоснабжение, связь, содержание лифтов и так далее", – говорится в сообщении пресс-службы премьера.



Главное условие – получатель должен иметь в собственности только одно жилье на территории Казахстана либо быть нанимателем (соарендатором) жилья из государственного жилфонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде.



Отметим, что жилищная помощь выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи или гражданина.



Поправку по жилищной помощи внесли в этом году – ранее показатель составлял от 2 до 20% в зависимости от региона. При этом акиматы имеют право снижать предельно допустимый уровень ниже 10%.



Для назначения жилищной помощи нужно обращаться в акимат по месту жительства.