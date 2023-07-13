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Обеспечение безопасности страны – главный приоритет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
фото КНБ РК
Органы национальной безопасности Республики Казахстан сегодня отмечают 31-й день рождения – 13 июля 1992 года был подписан Указ Президента об образовании КНБ РК. О том, как сегодня работает главная спецслужба страны, какие цели и задачи стоят перед ней на современном этапе развития государства, мы поговорили с председателем Комитета национальной безопасности Ермеком Сагимбаевым.


– Ермек Алдабергенович, Вы вступили в должность председателя КНБ РК в январе 2022 года – в крайне непростой для Казахстана период. Какими они оказались – первые дни руководителя КНБ?

– Служба в специальных государственных органах изначально предполагает способность быть постоянно готовым и оперативно адаптироваться к любым неожиданным ситуациям.

Так и в тот сложный для страны период Комитету национальной безопасности нужно было срочно решать важные задачи, которые поставил перед спецслужбой Глава государства. Это, прежде всего, реализация мер по стабилизации общественной ситуации и защите конституционного строя. Чувствовалась большая ответственность перед народом Казахстана и Президентом.

Не секрет также, что в те дни уровень доверия граждан рес­публики к комитету значительно снизился. Некоторые, теперь уже бывшие, сотрудники превысили полномочия и совершили недопустимые с точки зрения закона и общественной морали деяния. Забегая вперед, скажу, что таким фактам дана процессуальная оценка, приняты организационные меры для того, чтобы они не повторились.

А в январе прошлого года необходимо было сплотить личный состав и мобилизовать его на выполнение оперативно-боевых задач, поднять боевой дух.

Совместными усилиями всего силового блока удалось навес­ти порядок и стабилизировать обстановку в стране.

– Как бы Вы оценили кадровый потенциал КНБ сегодня? На кого в работе комитета делаете ставку?

– Комитет национальной безопасности Республики Казахстан – это большая команда, сформированная по принципу «один за всех, и все за одного». Важна работа каждого сотрудника, будь это оперативник, аналитик, следователь, технический специалист, боец спецназа или работник вспомогательных служб.

Радует, что в штате комитета растет число выпускников Академии КНБ, доказавших свой профессионализм результатами работы. Они есть и в руководящем составе, который представлен опытными профессионалами со стажем более 15–20 лет.

Главная нагрузка в решении стоящих перед комитетом задач возложена, конечно, на плечи оперативных сотрудников. Именно они ведут разработки, требующие порой не одного года интеллектуальных усилий. Добываемые ими сведения часто ложатся в основу принимаемых государственных решений.

В основном специфика не поз­воляет раскрыть содержание нашей работы, но заверяю, что большинству сотрудников КНБ присущи высокий моральный настрой и патриотизм. Мы заинтересованы в зачислении в органы национальной безопас­ности талантливой молодежи, готовой к служению Родине.

– В прошлом году 17 мая Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах КНБ РК». Как изменилась архитектура главной спецслужбы страны и насколько это отразилось на деятельности органов нацбезопасности?

– Мы являемся свидетелями того, как стремительно меняется мир, и наша страна не исключение. Казахстан сталкивается с новыми вызовами. В зависимости от характера возникающих угроз корректируются и решаемые КНБ задачи. Это, в свою очередь, обуславливает реформирование структуры комитета. Поэтому архитектура КНБ изменилась настолько, насколько того требуют оперативная обстановка и новые приоритеты.

В частности, для усиления актуальных направлений в работе произведена перегруппировка сил. Укреплены подраз­деления по противодействию международному терроризму, организованной преступности и наркобизнесу. Пересмотрен функционал Службы специального назначения «А». Спецназ КНБ нацелен, прежде всего, на решение боевых задач и охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении.

– Если просканировать казахстанское информационное пространство, то можно увидеть, что Комитет успешно справляется с международным наркотрафиком, незаконным оборотом оружия и транснациональными преступными сообществами. А как обстоят дела в других сферах? К примеру, контрразведывательная деятельность, антитеррор, экономическая и кибербезопасность?

– На этих направлениях нами также ведется постоянная работа.

Она, как правило, носит превентивный характер и имеет гриф секретности, поэтому ее результаты не всегда видны. Кроме того, деятельность КНБ осуществляется на негласной основе, что объективно не позволяет регулярно и полностью информировать о ней общество.

Между тем комитетом с прошлого года успешно реализован ряд сложных контрразведывательных операций.

На одном из ключевых участков работы, по линии защиты секретов, КНБ проведены 334 проверки в государственных органах, выявлено и устранено более 3 000 нарушений, к уголовной ответственности привлечены 9, к административной – 320 и дисциплинарной – 372 человека.

Наряду с этим по линии антитеррора в течение последних 5 лет сорваны попытки совершения 18 терактов, которые готовились в местах массового скопления населения и против органов власти.

Также КНБ совместно с уполномоченными государственными органами активно вовлечен в работу по дерадикализации лиц, подвергшихся онлайн-обработке со стороны зарубежных экстремистов.

Координация в сфере борьбы с терроризмом реализуется через Антитеррористический центр, рабочий орган которого, штаб, входит в структуру КНБ. В регионах функционируют 205 антитеррористических комиссий, занимающихся выявлением и устранением факторов, которые способствуют распространению радикальных идей.

На участке экономической безопасности эффект от принятых КНБ мер составил почти 1,4 триллиона тенге, в том числе предотвращен ущерб государству на сумму 890 миллиардов тенге и возмещено в бюджет 493 миллиарда тенге.

Обеспечение информационной безопасности в современных реалиях также является одним из приоритетных направлений работы КНБ. Актуальность обусловлена, прежде всего, возросшим влиянием информации на политическую, экономическую, оборонную и другие составляющие безопас­ности Казахстана.

Быстрое развитие процессов автоматизации, проникновение информационных технологий во все сферы современной жизни привели к новым возможностям несанкционированного доступа к ресурсам и данным. Особый интерес злоумышленники проявляют к информационным ресурсам государст­венных органов, которые подвергаются массированным компьютерным атакам.

Только с начала 2023 года отражено более 95,4 миллиона кибератак и 3 000 DDoS-атак на защищенные государственные и иные ресурсы казахстанского сегмента Интернета.

Реализованная КНБ и другими госорганами программа «Киберщит Казахстана» сформировала комплексную защиту информационного пространства страны. В круглосуточном режиме выявляет и реагирует на угрозы Национальный координационный центр информационной безопасности.

Не остались без внимания и технологии Deep Fake, когда в Интернете распространялись фальшивые видеоролики с «обращениями» знаменитостей и должностных лиц.

В целом реализация ряда перечисленных мероприятий стала возможной благодаря налаженному международному сотрудничеству.

Наши контакты с партнерскими спецслужбами отличаются достаточно высоким уровнем прагматизма и доверия. КНБ активно взаимодействует на внешнем контуре на двусторонней и многосторонней основах. Спектр сотрудничества весьма широк: от противодействия терроризму до борьбы с киберпреступлениями.

– Выступая на сессии Ассамб­леи народа Казахстана, Глава государства сделал особый акцент на том, что необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв единства и согласия в Казахстане (в том числе речь шла о провокациях на межэтнической, языковой и социальной почве). Какая работа ведется КНБ в этом направлении?

– Действительно, сегодняшние непростые общественно-политические условия – ситуация за рубежом и в стране, обязывают нас уделять этому вопросу пристальное внимание.

В то время, когда в других государствах полыхали конф­ликты, через годы независимости мы пронесли самое ценное – единство и согласие между гражданами многонационального Казахстана. Одна из главных наших задач – беречь эту стабильность.

Провокации на религиозной, этнической и социальной почве, способные привести к напряженности и конфликтам, пресекаются и будут пресекаться в соответствии с законом. По зачинщикам и участникам принимаются правовые меры исходя из степени их вины.

Здесь работают сообща все государственные органы, каждый в рамках своей компетенции и согласно законодательству. Главной задачей является выявление признаков и условий, способных привести к конфликтам, их упреждение и профилактика. Безусловно, и локализация тоже, если какие-либо проявления имели место.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем казахстанцам с просьбой быть терпимее, проявлять сдержанность и толерантность. Помнить и чтить традиции дружбы, а наряду с этим и все хорошее, что дал нам общий шаңырак – Казахстан.

– Роль разведки в современных реалиях неоценима – это аксиома. Насколько, на Ваш взгляд, отечественная разведка соответствует нынешним требованиям?

– Внешняя разведка всегда занимала и будет занимать особое место в системе обеспечения национальной безопас­ности. За годы независимости в стране создана полноценная разведывательная служба, которая решает широкий спектр задач.

На сегодняшний день перед Службой внешней разведки КНБ стоят задачи по добыче и анализу сведений о внешних рисках и угрозах национальной безопасности, упреждающему информированию руководства страны и инстанций, а также оказанию содействия государст­венным органам в защите и продвижении интересов Казахстана за рубежом.

В виду особенностей и специфики работы результаты внешней разведки не принято предавать огласке. Но хотел бы отметить, что на основании ряда добытых материалов и проведенных СВР КНБ операций принимались важные государст­венные решения.

Отечественная разведка продолжает идти в ногу со временем, использует в своей деятельности современные технологии, системы обработки информации.

Этого требуют современные реалии и складывающаяся гео­политическая ситуация.

– С какими угрозами сталкиваются наши пограничники и какие меры принимаются в этой связи?

– Обстановка на государственной границе весьма динамичная, так что у пограничной службы и оперативных подраз­делений КНБ много работы. По-прежнему актуальны проб­лемы незаконной миграции, контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов.

Пресекались попытки проникновения в страну из-за рубежа лиц, причастных к международному терроризму и экстремизму.

Это связано, в первую очередь, с географическим расположением Республики Казах­стан – на основных маршрутах передвижения незаконных мигрантов из стран Азии в Европу. В результате территория нашего государства попадает в сферу интересов международных преступных структур.

Только в первом полугодии 2023 года силами и средствами Пограничной службы КНБ задержано свыше 11 000 нарушителей, наложено штрафов на сумму более 100 миллионов тенге. Пресечен провоз порядка одной тонны различных нар­котических средств, а также незадекларированных товаров и грузов на сумму более 7,5 миллиарда тенге.

Для совершенствования инфраструктуры охраны госграницы осуществляется ее оборудование инженерными сооружениями и заграждениями, системами видеонаблюдения и контроля, а также средствами проверки документов, досмотра транспортных средств и грузов. Погранслужбой принимаются новые образцы вооружения, боевой, автомобильной и специальной техники.

Вопросы оснащения Пограничной службы КНБ решаются на правительственном уровне.

Также регулярно проводятся учения и тренировки, в том числе республиканского масштаба.

Нашими пограничниками налажены двусторонние контакты с партнерами из соседних государств, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

При этом мы заинтересованы в том, чтобы меры по охране рубежей Казахстана не препятствовали гражданам республики и иностранцам в пересечении границы в туристических, коммерческих и иных законных целях. Совместно с уполномоченными органами проводится работа по облегчению пропуска лиц через госграницу. Аналогичные меры принимаем и по международным грузоперевозкам.

– Вы возглавляете КНБ уже полтора года, но информации о Вас лично в СМИ почти нет. Было бы интересно узнать подробности биографии.

– Я родился и вырос в обычной семье. Как и все молодые люди того времени, отслужил в армии, получил высшее инженерное образование. Активно занимался спортом. На заре независимости республики был призван на службу в органы национальной безопасности. Как и многие мои коллеги, начинал с должности младшего оперуполномоченного, прошел через все ступени. Работал также в Службе государственной охраны.

Должность руководителя спецслужбы не только в Казахстане, но и в других государствах не является в полной мере публичной. Мне бы хотелось, чтобы о Комитете национальной безопасности общество судило не по биографиям руководителей, а по результатам нашей деятельности.

– 13 июля отмечается День органов национальной безопас­ности Респуб­лики Казахстан. Что Вы хотели бы пожелать личному составу комитета?

– В первую очередь, я хочу поблагодарить каждого сотрудника нашего ведомства за самоотверженный труд и преданность делу. Мы ценим вашу самоотдачу, мужество и высокий уровень компетентности. Вы вносите значимый вклад в обеспечение безопасности нашей страны и защиту наших граждан.

Хочу пожелать каждому из вас профессионального роста и развития. Идите вперед, достигайте новых вершин и побед, продолжайте совершенствовать свои знания и навыки. Это поможет успешно преодолевать трудности, с которыми мы сталкиваемся.

Выражаю также признательность нашим ветеранам за неоценимый вклад в воспитание молодых офицеров и привитие патриотизма подрастающему поколению.

В заключение еще раз поздравляю сотрудников и ветеранов органов национальной безопасности, их родных и близких с днем образования КНБ, желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия.


Источник: kazpravda.kz
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