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Когда и как можно узаконить авто, не снятые с учета в странах ЕАЭС

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Когда и как можно узаконить авто, не снятые с учета в странах ЕАЭС
Фото: Zakon.kz
Председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК 13 июля рассказал, когда и как можно будет поставить на временный учет не снятые с регистрации в странах ЕАЭС автомобили, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев сообщил, что сегодня есть проблема легализации автомобилей, не снятых с учета в странах Евразийского экономического союза, в том числе в связи с ограничениями или обременениями.

Глава комитета административной полиции отметил, что по таким автомобилям предоставляют отсрочку для легализации путем их постановки на временный учет сроком на пять лет.

При этом автовладельцы должны будут на себя взять обязательство вывезти такие машины обратно либо пройти первичную регистрацию в случае их снятия с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

"Данную работу МВД планирует начать с 17 июля этого года. Сейчас дорабатывается соответствующий сервис для постановки автомобилей на временный учет. С 17 числа этот сервис у нас будет работать полным ходом. Наши автовладельцы, которые не могут сегодня зарегистрировать свои авто на временный учет, 17 числа во всех регионах Казахстана смогут прийти в СпецЦОН и зарегистрировать их. Мы в течение месяца пока еще никаких мер к ним применять не будем. Мы дадим возможность этим автовладельцам спокойно зарегистрировать эти машины и поставить на временный учет", – сообщил Кайсар Султанбаев.

Тех, кто не успеет узаконить свое авто в указанный период, ждут штрафы. Поэтому председатель комитета посоветовал автовладельцам не тянуть до последнего.

"Надо будет с 17 числа идти в СпецЦОН и ставить на учет. До окончания этих мероприятий мы никого трогать не будем. Когда мы закончим регистрацию по временному учету, вот тогда начнем принимать меры в отношении тех автовладельцев, которые управляют авто на нашей территории с иностранными госзнаками", – отметил спикер.

19 июня сообщалось, что при постановке на временный учет будут выдавать свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан. При этом в свидетельстве о регистрации будут указывать запись "временный учет, без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан". Регистрационные документы и иностранные номерные знаки будут сдавать на хранение в госкорпорацию "Правительство для граждан".

Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и госномерные знаки Республики Казахстан, после чего им вернут регистрационные документы и госномера иностранного государства.

Если автомобили снимут с учета в стране прежней регистрации, и граждане РК примут решение осуществить их первичную регистрацию в Казахстане, на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 тысяч тенге и без взимания утилизационного платежа.


Источник: zakon.kz
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