Как можно не платить за коммунальные услуги в Казахстане

Оплата коммунальных услуг – обязанность казахстанцев. Однако в некоторых случаях их можно не оплачивать. Куда нужно для этого обращаться, сообщает NUR.KZ со ссылкой на экспертов портала "Крыша".



Все владельцы домов и квартир должны оплачивать коммунальные услуги: за газ, свет или любое другое обслуживание, которое они получают. Но нужно ли платить коммуналку, если в жилье никто не живет, например, если все жильцы уехали в отпуск, командировку или просто временно переехали в другую квартиру?



Можно ли приостановить начисление комуслуг, если в квартире нет счетчиков? Как оказалось, это действительно возможно.



Что нужно сделать, чтобы не платить за ненужные комуслуги



Как объясняют эксперты, для приостановления платы за услуги нужно заранее подать заявки их поставщикам и предоставить соответствующие документы. При этом у каждой компании могут быть свои требования. Эксперты рассказали, как это работает, на примере Алматы. Но при этом отметили, что аналогичные схемы возможны и для жителей других городов.



Для остановки начисления платы за холодную воду

Как объясняют в ГКП "Алматы Су", владелец жилья должен заранее подать заявление, и ему отключат воду, а также поставят пломбу на кран. В этом случае и отключение услуги, и новое подключение являются бесплатными, и за пломбу тоже платить не нужно.



Чтобы остановить начисления за горячую воду

По сообщению ТОО "Алматинские тепловые сети", плата за горячую воду не взимается при условии, что собственник заранее предоставит подтверждающие документы: справку из лечебного учреждения или с места работы, корешок путевки в санаторий, справку о регистрации по месту временного проживания и тому подобное.



В случае с электроэнергией

В ТОО "АлматыЭнергоСбыт" объясняют: поскольку счетчики на электроэнергию обязательны для всех, на этом основании можно просто уведомить поставщика по телефону о планируемом отъезде и скорректировать сроки оплаты за полученные услуги, так как квитанция об оплате приходит через месяц.



Однако можно также приостановить подачу услуги. Для этого нужно обратиться в районное отделение энергосбыта с копией удостоверения личности и написать заявление. Заявку передадут в АО "Алатау Жарық Компаниясы" (АЖК), и свет отключат в течение 2-3 рабочих дней. После возвращения для возобновления подачи нужно снова обратиться к специалистам.



Для остановки начисления платы за газ

Как рассказали в абонентском расчетном центре "Алматыгаз", можно поступить двумя способами:

- можно отключить газ – для этого ставится пломба. Эта услуга платная (в пределах 2 тыс. тенге);

- можно продолжать оплачивать услугу, но затем написать заявление и предоставить документы, подтверждающие отсутствие: билеты, санаторно-курортную карту, справку о вахтовой работе. Тогда проведут перерасчет и вернут ранее уплаченные деньги.



В случае с вывозом мусора

В АО "Тартып" напоминают, что плата за эту услугу начисляется на каждого человека отдельно. Если собственник жилья уезжает и не собирается платить, то он должен заранее подать заявку о неначислении платы и приложить к ней копии авиа- или железнодорожных билетов.



Таким образом можно решить проблему с фиксированными тарифами на коммунальные услуги, которыми казахстанец не пользуется. В связи с недавним повышением их стоимости это действительно может помочь гражданам избежать ненужных трат.



Стоит также отметить, что решить вопрос с начислением комуслуг можно, если в жилье установлены индивидуальные счетчики. Здесь все просто – если не будет потребления, то, соответственно, не будет и оплаты.



"Важно понимать, что таким образом можно "отменить" начисление платы только за холодную и горячую воду, электроэнергию, вывоз мусора и газ. Приостановление платы за уборку подъездов, домофон и видеонаблюдение оговаривается с сервисными компаниями индивидуально", – отмечают эксперты.



А вот отопление, расходы на содержание дома и другие услуги ОСИ и КСК собственники жилья обязаны оплачивать всегда и в полном объеме.