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"Творится беспредел". Медики записали видеообращение с жалобой на главврача больницы Павлодара

Просмотров:495 Опубликовано: Сегодня, 07:47
"Творится беспредел". Медики записали видеообращение с жалобой на главврача больницы Павлодара
Кадр из видео
Медики Павлодарской областной детской больницы записали видеообращение к руководителю администрации Президента РК Олжасу Бектенову, в котором пожаловались на главного врача Муслима Солтанова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Медперсонал инфекционного стационара заявил, что с приходом Солтанова в лечебном учреждении сложилась тяжелая ситуация, врачи и медсестры постоянно испытывают давление, слышат упреки и обвинения, без уведомления получают строгие выговоры, о которых узнают только постфактум. Обстановка в коллективе накалена до предела, врачи и медсестры готовы уволиться.

"На днях я узнала, что за ребенка, который лежал у нас в феврале этого года, мне и врачу инфекционисту с большим стажем объявили строгий выговор, с которым нас не ознакомили. Замдиректора в течение 10 дней впервые за восемь лет работы на этой должности получила два выговора", - говорится в обращении.

По словам медиков, Солтанова назначили главврачом в ноябре прошлого года. И за все это время он только раз посетил инфекционный корпус, когда пришел по жалобе заявительницы.

"Грубо, в оскорбительном тоне орал на врачей и медсестер. Крики были слышны по всему отделению и даже в приемном покое. Все жалобы родителей пациентов связаны не с качеством лечения, а с условиями пребывания и дефицитом кадров, в том числе и санитарок. После жалобы бабушки восьмилетнего пациента, которого медсестра отделения не вовремя помыла, Солтанов заставил в приказном порядке собрать 100 тысяч тенге - по 20 тысяч тенге с пяти медсестер", - сообщили авторы обращения.

Медики отмечают, что с приходом Солтанова только в июне прошло две проверки, которые мешают и не дают нормально работать. Постоянные разборки и объяснительные привели к повышенной нервозности в коллективе.

"Ни от одного бывшего главного врача детской областной больницы не было претензий ко мне по работе как к специалисту, как к заму, и только у Солтанова одни придирки, разборки, защита жалобщиц. Даже когда мамы материли и били врачей, он нас не защищал, нам пришлось обращаться в правоохранительные органы. Мы понимаем, что человек работает с января 2022 года, и не его вина, что ремонта в инфекционном корпусе нет, линолеум порван. Но и частично эти вопросы не решаются, один ответ - нет денег. А ведь это основная жалоба родителей, но опять виноваты сотрудники", - отметили авторы обращения.

Врачи заявили, что ежегодно пролечивают до восьми тысяч маленьких пациентов, летальность в инфекционном стационаре самая низкая по республике, а их работу по лечению тяжелых инфекционных заболеваний ставят в пример коллегам других регионов.



В областном Управлении здравоохранения заверили, что в ситуации разбираются. "По факту обращения инфекционного стационара управлением здравоохранения Павлодарской области создана комиссия для проверки указанных в обращении вопросов. Информация по результатам проверки будет предоставлена", - сообщили в ведомстве.

Между тем в комментариях под видео немало пользователей встали на сторону главврача. Пользователи пишут, что Солтанов пришел и стал наводить порядок, а коллективу больницы это не нравится. Мамы детей уверяют, что новый главврач стал реагировать на их обращения и замечания, раньше их жалобы на условия и качество лечения игнорировали.


Источник: Tengrinews.kz
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