Два человека погибли в массовой аварии в Атырау

Два человека погибли в массовой аварии, которая произошла днем в субботу, 15 июля, в районе железнодорожного вокзала в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AtyrauPress.По информации пресс-службы ДП Атырауской области, на улице Баймуханова столкнулись два пассажирских автобуса Daewoo и Youtong, а также автомобили Toyota Camry и Hyundai Elantra.В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai Elantra погибли на месте. Еще один пассажир Hyundai Elantra, подросток, доставлен в областную детскую больницу. Несколько человек получили медицинскую помощь от сотрудников скорой помощи. В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия, ведется сбор соответствующих документов.