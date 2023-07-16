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Два человека погибли в массовой аварии в Атырау

Просмотров:446 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Два человека погибли в массовой аварии в Атырау
© atpress.kz
Два человека погибли в массовой аварии, которая произошла днем в субботу, 15 июля, в районе железнодорожного вокзала в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

По информации пресс-службы ДП Атырауской области, на улице Баймуханова столкнулись два пассажирских автобуса Daewoo и Youtong, а также автомобили Toyota Camry и Hyundai Elantra.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai Elantra погибли на месте. Еще один пассажир Hyundai Elantra, подросток, доставлен в областную детскую больницу. Несколько человек получили медицинскую помощь от сотрудников скорой помощи. В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия, ведется сбор соответствующих документов.



Источник: Tengrinews.kz
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