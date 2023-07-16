Мефедрон на 100 млн тенге изъяли у жителя Костанайской области

Наркоторговца задержали с крупной партией синтетических веществ на сумму более 100 млн тенге, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Polisia.kz.
Операция по задержанию подозреваемого проходила в городе Тобыл в рамках ОПМ «Карасора- 2023».
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Тобыл задержан подозреваемый, у которого при обыске изъято более 3 кг синтетических наркотиков. Кроме того, в дальнейшем изъято более 2 тысяч расфасованной синтетики, что составляет особо крупный размер», - сообщили в ДП Костанайской области.
По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый арестован, проводятся необходимые следственные действия. Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество – синтетический наркотик «мефедрон».
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