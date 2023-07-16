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Необычный поиск мужа удивил пользователей Сети

Просмотров:633 Опубликовано: Сегодня, 14:50
Необычный поиск мужа удивил пользователей Сети
Кадр из видео
Интересный социальный эксперимент провели в Шымкенте. Ролик стал популярным в социальных сетях, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Elitar.kz.

На кадрах девушка с надписью «Ищу мужа» ходила по улицам города. Реакции горожан приятно удивили.

«Реакции в большей степени были очень позитивными, все улыбались, подходили фотографироваться, разворачивали машины, доставали свои телефоны и снимали на камеру. Негатив тоже был, но в нашем городе без этого никак», — рассказала Диана Мирсиева.

Девушка рассказывает, что были и женщины, которые предлагали стать второй женой своим супругам. Девушка уверена, что в Шымкенте много и мужчин, которые боятся или стесняются познакомиться. Поэтому она первой и пошла на такой шаг.

«Очень понравилось, как реагировали женщины — улыбались и вступали в контакт, лаже хотели присоединиться. На самом деле, в Шымкенте немало свободных девушек. Подобным экспериментом мне хотелось показать людям, что все намного проще, чем кажется. Этот эксперимент только начало, мы попробуем провести его в другом городе, а может быть и в стране», — поделилась планами Диана Мирсиева.

В комментариях пользователи также отнеслись с позитивом к ролику.

«Надо больше таких интересных флешмобов в городе. Очень оживляет и поднимает настроение», «Тоже выйти с плакатом, что ли», — пишут юзеры.



Источник: newtimes.kz
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