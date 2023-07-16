Депутат Базарбек объяснил, что делал в казино

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек прокомментировал фотографий, на которых он был запечатлен в казино, передает Tengrinews.kz.



Мажилисмен подтвердил на своей странице Facebook, что на снимках действительно запечатлен он, однако кадры были сделаны до того, как Бакытжан Базарбек стал депутатом.



"Указанное фото было сделано 7 месяцев тому назад, до избрания меня депутатом Мажилиса, а если быть точнее, 24 декабря 2022 года в городе Конаев в казино Bellagio, где мы с супругой пришли на концерт одной известной поп группы. Если вы заметили по фото на заднем фоне стоит елка и на мне зимний свитер. Друзья, я не игрок, никогда не увлекался и не играл в казино, и это можно убедиться по фото, где я сижу с наблюдаю стоя либо сижу рядом с супругой выпивая с чашку чая с пирожным", - написал он.



Депутат подчеркнул, что до Мажилиса Парламента он был профессиональным коммерческим юристом по земельным вопросам и никогда в жизни не работал на государственной службе.



"Считаю своим сугубо личным делом как и где я время проводил свое время будучи коммерческим юристом. Думаю, все с этим согласны. А вот, публикация кем-то этих частных фото (которые были сфотографированы скрытно) спустя 7 месяцев после моих активных действий в Мажилисе Парламента неслучайно, и на это есть свои причины", - отметил Базарбек.



Эти причины, по словам мажилисмена, связаны с попыткой "очернить" его из-за поднятия сложных вопросов и проблем земельных отношений и строительства в стране.



"Информация о моем, якобы как депутат, нахождении в казино распространители этой ложной информации преследуют главную цель - уронить мой авторитет в глазах людей и народа, очернить меня и таким образом свести к минимуму мои усилия по борьбе с коррупцией в земельных отношениях. Оказывая информационное давление на меня они пытаются воспрепятствовать реализацию этих предложении в качестве законопроектов. Это - чистая провокация, препятствие моей депутатской деятельности в латентной форме. Имена, кто за всем этим стоит, известны. Можно только догадаться кому это выгодно", - написал депутат.



Что касается игорного бизнеса, то Бакытжан Базарбек заверил, что является сторонником его полного запрета.



"Я буду первым кто будет голосовать за запрет игорного бизнеса, первым кто подпишет петицию, первым кто будет бороться с лудоманией. Я увидел казино изнутри, увидел в реалии этих лудоманов которые просаживают свои деньги на автоматах и игровых залах", - заключил он.



Ранее в кулуарах Мажилиса журналисты спросили заместителя премьер-министра - министра финансов Ерулана Жамаубаева об игравших в казино чиновниках министерства.