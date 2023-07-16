Новый состав аптечки первой помощи утвердил Минздрав РК

Министерство здравоохранения обновило состав аптечки для оказания первой помощи с учетом большей функциональности и доступности, передает Liter.kz.



С учетом анализа международного опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран, в состав аптечки входят: марлевые бинты (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, перевязочный пакет, медицинский лейкопластырь, ножницы тупоконечные, металлические, карманная маска для искусственной вентиляции легких, косынка-бандаж для перевязки, спасательное одеяло, мгновенный пакет со льдом, свисток, фонарь, футляр для аптечки, блокнот, карандаш, влажные салфетки (антисептические), перчатки, жгут и рекомендации по использованию для оказания первой помощи пострадавшему, – сообщает ведомство.



Аптечка может быть доукомплектована на усмотрение пользователя, согласно индивидуальным потребностям и пожеланиям.



На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки пораженного участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению.



Новый состав аптечки для оказания первой помощи утвержден приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2023 года.