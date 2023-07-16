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Страшное ДТП в Атырауской области: Семь человек погибли

Просмотров:808 Опубликовано: Вчера, 20:44
Страшное ДТП в Атырауской области: Семь человек погибли
Фото: Polisia.kz
Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Атырауской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.

16 июля около 15.00 на 82 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, водитель и один пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте.

Двое пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

«Установлено, что водители двух указанных автомобилей ранее неоднократно привлекались к ответственности за превышение скорости», —сообщил командир роты патрульной полиции при департаменте полиции Атырауской области капитан полиции Адильбек Шахметов.


Источник: newtimes.kz
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