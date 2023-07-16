Страшное ДТП в Атырауской области: Семь человек погибли

Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Атырауской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.



16 июля около 15.00 на 82 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в противоположном направлении. В результате удара водитель и четыре пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt, водитель и один пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте.



Двое пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Жылыойскую районную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.



«Установлено, что водители двух указанных автомобилей ранее неоднократно привлекались к ответственности за превышение скорости», —сообщил командир роты патрульной полиции при департаменте полиции Атырауской области капитан полиции Адильбек Шахметов.