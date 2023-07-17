Наследуются ли пенсионные накопления?

Деньги на индивидуальных пенсионных счетах являются собственностью вкладчика и хранятся в ЕНПФ бессрочно и даже после смерти вкладчика. О правилах наследования пенсионных накоплений рассказывают Tengri Life и юрист Надежда Гельдт.
"Согласно пункту 1 статьи 40 Социального кодекса РК, вкладчики обязательных пенсионных взносов имеют право завещать свои пенсионные накопления. В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и/или профессиональных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством РК", - отмечает Надежда Гельдт, автор Telegram-канала "Право знать".
Для получения пенсионных накоплений умершего вкладчика необходимо обратиться в офис ЕНПФ со следующими документами:
- документ, удостоверяющий личность наследника;
- в случае отсутствия в ИС ГО сведений о смерти лица, имеющего пенсионные накопления, предоставляется оригинал свидетельства о смерти лица или нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти умершего лица, имеющего пенсионные накопления;
- оригинал или нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о праве на наследство либо оригинал или нотариально засвидетельствованная копия соглашения о разделе наследуемого имущества либо решение суда, вступившее в законную силу;
- сведения о банковском счете наследника.
В случае обращения через поверенного или законного представителя также к списку выше необходимо приложить:
- нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность наследника;
- нотариально удостоверенная доверенность или ее нотариально засвидетельствованная копия либо в случае обращения законного представителя (опекуна/попечителя) – удостоверение законного представителя (опекуна/попечителя) / справка о назначении законным представителем (опекуном/попечителем) / иной документ, подтверждающий статус законного представителя (опекуна/попечителя);
- документ, удостоверяющий личность поверенного / законного представителя (опекуна /попечителя) (для идентификации).
"Если же вы подаете документы с помощью почтовой связи (адреса по ссылке), то нужно приложить заявление о назначении пенсионных выплат согласно форме, подпись наследника нотариально свидетельствуется", - говорит эксперт.
Выплата пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления документов в ЕНПФ.Что происходит с пенсионными накоплениями, которые не забрали наследники?
В соответствии со статьей 1083 Гражданского кодекса РК, в случае если нет наследников ни по завещанию, ни по закону либо никто из наследников не имеет права наследовать либо все они отказались от наследства, наследство признается выморочным имуществом.
Выморочное имущество переходит в коммунальную собственность по месту открытия наследства. Представитель акимата предоставляет в ЕНПФ вступивший в законную силу судебный акт и сведения о банковском счете, на который в течение 10 дней перечисляются выморочные пенсионные накопления.
Известно, что долги, как и любое имущество, переходят по наследству, и получатели должны отвечать за них перед кредиторами. О том, должны ли дети или родственники выплачивать долги умершего, читайте по ссылке
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