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Аномальная жара: в МВД обратились к водителям авто

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Аномальная жара: в МВД обратились к водителям авто
Фото из открытых источников
В Министерстве внутренних дел поделились советами, как спастись от жары водителям автомобилей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Начальник центра по борьбе с киберпреступностью МВД Жандос Суюнбай всем водителям, собирающимся в дорогу в условиях наступившей жары, настоятельно рекомендовал соблюдать несколько правил, которые могут облегчить поездку и помочь в различных критических ситуациях:

- поездки на дальние расстояния планировать утром или вечером, когда нет солнцепека;
- рядом с собой, а не в багажнике иметь аптечку и воду;
- двигаться в жару так же, как при гололеде, так как асфальт в условиях высокой температуры теряет свои качества и становится скользким;
- постоянно контролировать систему охлаждения, не допускать выхода стрелки термометра в "красную" зону;
- не заправлять бак "под завязку", так как дизельное топливо и бензин при высоких температурах увеличиваются в объеме, идут активные испарения, что при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к возгоранию. В этой связи перед поездкой необходимо проверить наличие исправного огнетушителя;
- водителям, имеющим сердечно-сосудистые и хронические заболевания, воздержаться от поездок в этот период;
- при резком ухудшении самочувствия немедленно сбавить скорость и остановить автомобиль, привлечь внимание других водителей или вызвать скорую помощь либо позвонить в службу спасения 112 или же 102.

Как отметили в ведомстве, в жаркую погоду у многих людей появляется головокружение, вялость, сонливость и снижается концентрация внимания и скорость реагирования на нештатные дорожные ситуации. И, главное, значительно повышается риск уснуть за рулем.

Стоит отметить, что лето может быть прекрасным временем года, но высокие температуры часто опасны для здоровья. Некоторые люди более подвержены риску в жару, чем другие, и должны быть особенно осторожными во время знойных дней.


Источник: Tengrinews.kz
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