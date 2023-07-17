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Трагедия в Туркестанской области: 9 человек сгорели в ДТП

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:56
Трагедия в Туркестанской области: 9 человек сгорели в ДТП
Фото из открытых источников
На трассе «Ерпынды-Шаян» произошла смертельная авария, в которой столкнулись три автомобиля, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Polisia.

Установлено, что на трассе областного значения Екпинди-Созак столкнулись автомобили Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств.

Как сообщил первый заместитель начальника ДП Туркестанской области Багланбек Айтпаев на месте скончались девять человек, в больницу доставлены 13 человек, два человека от медицинской помощи отказались.



Предварительно ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения. В настоящее время на месте ДТП находится руководство ДП Туркестанской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК.

16 июля семь человек погибли в жутком ДТП в Атырауской области.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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