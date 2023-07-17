Пятерых полицейских судят за пытки в Атырау

В Атырау совершившие пытки полицейские преданы суду, передает Azattyq Rýhy
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21 июня прокуратурой Атырауской области в суд направлено уголовное дело в отношении 5 оперуполномоченных Управления полиции Атырау, обвиняемых в совершении пыток.
«Они по предварительному сговору в феврале в целях получения признательных показаний от гражданина Р. применили недозволенные методы дознания, причинив последнему физические и психические страдания», - отметили в прокуратуре.
В надзорном органе обратили внимание на то, что как гарантирует Конституция нашей страны, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, и не может быть вовлечен в орбиту уголовного преследования не иначе как при установленных на то законных основаниях.
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