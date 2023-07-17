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«Сожгли труп в туалете»: подозреваемый в убийстве предстал перед судом спустя 19 лет в Шымкенте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:13
«Сожгли труп в туалете»: подозреваемый в убийстве предстал перед судом спустя 19 лет в Шымкенте
Фото: Otyrar
Житель Шымкента предстал перед судом по делу о жестоком убийстве, совершенном 19 лет назад, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Otyrar.

Обиняемый Ринат Газизов решил помочь другу Юре, проучить зятя, который якобы избивал его сестру и приставал к девушке самого Юры. Ринат нашел ружье, а Юра устроил дружеские посиделки со спиртным. По версии следствия, Ринат произвел два выстрела практически в упор. Смерть была мгновенной.

После подозреваемые сожгли улики и бросили тело в яму уличного туалета. Дабы избежать наказания подозреваемые в жестоком преступлении подались в бега.

На момент совершения преступления Ринату было 22, его другу Юре - 16 лет.

На судебном процессе Ринат Газизов свою вину не признает. Обвиняемый рассказывает, что он действительно принес с собой ружье, которое нашел в заброшенном здании. Однако оба выстрела произвел Юра, говорит подсудимый.

Обвиняемый в убийстве Ринат Газизов вернулся в Шымкент в 2018 году. Задержали его в марте этого года и водворили в СИЗО. Установлено, что второй обвиняемый - Юрий - сменил гражданство и сейчас находится в Башкирии.

На судебных прениях государственный обвинитель запросил подсудимому 17 лет лишения свободы. Сторона защиты считает наказание слишком суровым. По словам адвоката, свидетели не утверждали в показаниях, что видели именно Рината с оружием. Очевидцы лишь говорили, что несколько раз слышали звуки выстрелов.

На судебный процесс пригласили и брата погибшего. Он считает, что несмотря на давность преступления, виновный должен понести законное наказание.

Окончательный приговор по резонансному делу вынесут 17 июля. Сколько лет он проведет за колючей проволокой и где будет отбывать наказание, решит судья специализированного межрайонного суда Шымкента.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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