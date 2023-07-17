Экс-глава КНБ Карим Масимов и его бывшие замы официально отнесены к спонсорам терроризма

Астана. 17 июля. КазТАГ – Экс-председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма, передает КазТАГ.



«Садыкулов Ануар Тулеуханович, Масимов Карим Кажимканович, (…) Ергожин Даулет Едилович», - говорится в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.



Реестр на основании принятого в 2009 году закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ведет агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Для включения казахстанца в этот список должен быть вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении террористического либо экстремистского преступлений.



Фигурантам, включенным в этот список, банки замораживают все активы, они лишаются всех нотариальных, страховых услуг. Среди тех, кто уже есть в списке, лица, осужденные за терроризм, например, алматинский стрелок Руслан Кулекбаев, участники запрещенных общественных объединений, а также некоторые гражданские активисты.



Напомним, 24 апреля 2023 года суд Астаны сообщил о вынесении обвинительного приговора экс-главе КНБ Кариму Масимову, который был осужден на 18 лет по части 1 статьи 175 (государственная измена), части 3 статьи 179 (насильственный захват власти), пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти и должностных полномочий) УК РК. Его бывшие заместители Анвар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов были осуждены на 16, 15 и три года соответственно. 30 мая КазТАГ сообщал, что Масимову смягчат режим отбывания наказания, а 16 июня информация агентства подтвердилась – экс-главе КНБ и двум его замам изменили приговор суда первой инстанции в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность. Как выяснил КазТАГ, по состоянию на 11 июля Карим Масимов и его бывшие замы не были этапрованы в учреждение средней безопасности.