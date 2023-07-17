Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Июля
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.34 KZT
  • €1 = 501.73 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Экс-глава КНБ Карим Масимов и его бывшие замы официально отнесены к спонсорам терроризма

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:31
Экс-глава КНБ Карим Масимов и его бывшие замы официально отнесены к спонсорам терроризма
Фото из открытых источников
Астана. 17 июля. КазТАГ – Экс-председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин официально отнесены к спонсорам терроризма, передает КазТАГ.

«Садыкулов Ануар Тулеуханович, Масимов Карим Кажимканович, (…) Ергожин Даулет Едилович», - говорится в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Реестр на основании принятого в 2009 году закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ведет агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Для включения казахстанца в этот список должен быть вступивший в законную силу приговор суда о признании его виновным в совершении террористического либо экстремистского преступлений.

Фигурантам, включенным в этот список, банки замораживают все активы, они лишаются всех нотариальных, страховых услуг. Среди тех, кто уже есть в списке, лица, осужденные за терроризм, например, алматинский стрелок Руслан Кулекбаев, участники запрещенных общественных объединений, а также некоторые гражданские активисты.

Напомним, 24 апреля 2023 года суд Астаны сообщил о вынесении обвинительного приговора экс-главе КНБ Кариму Масимову, который был осужден на 18 лет по части 1 статьи 175 (государственная измена), части 3 статьи 179 (насильственный захват власти), пункту 3 части 4 статьи 362 (превышение власти и должностных полномочий) УК РК. Его бывшие заместители Анвар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов были осуждены на 16, 15 и три года соответственно. 30 мая КазТАГ сообщал, что Масимову смягчат режим отбывания наказания, а 16 июня информация агентства подтвердилась – экс-главе КНБ и двум его замам изменили приговор суда первой инстанции в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность. Как выяснил КазТАГ, по состоянию на 11 июля Карим Масимов и его бывшие замы не были этапрованы в учреждение средней безопасности.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика