Причину нехватки бензина АИ-95 назвали в "КазМунайГазе"

Заместитель председателя нацкомпании "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев ответил на вопрос о нехватке бензина АИ-95 на казахстанских АЗС, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По информации Макеева, основная часть нагрузки по производству бензина марки АИ-95 сейчас легла на Атырауский НПЗ. В этой связи нехватка бензина на заправках связана с тем, что его еще физически не успели подвезти.



"Это в первую очередь связано с логистикой. Потому что, допустим, доставить ГСМ с запада в южные регионы может две недели занять. То есть сам продукт есть. Но он сейчас находится в движении, находится на подходе. Все-таки страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика у нас занимает определенное время. В целом мы провели соответствующие технические мероприятия, Атырауский НПЗ взял на себя больший объем производства, и те объемы, которые у нас заявлены, выполняются", - сказал зампред "КазМунайГаза".



В ответ на это журналисты спросили, нельзя ли в этом случае пересмотреть маршруты и ускорить процесс доставки топлива.



"Мы постоянно работаем с Минэнерго, с "Қазақстан темір жолы", если есть острая необходимость "зеленый коридор" обеспечить, чтобы в приоритете было движение поставок. Но все-таки физическое время транспортировки мы поменять не можем. Это все-таки физика движения, как вы понимаете. Есть определенные прерывания поставок. Нужно понимать, что это не самый простой процесс. Мы эту критику признаем, над этим работаем", - заявил Макеев.