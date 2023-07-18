Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 19 июля.

В Казахстане временно остановят вещание телеканалы и радиостанции, чтобы провести плановые профилактические работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на национального оператора "Казтелерадио".



Сообщается, что в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводятся плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.



"В связи с этим уведомляем вас о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 19 июля 2023 года с 03:00 до 17:00", - говорится в сообщении.



Отметим, что подобные плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей проходят ежеквартально.