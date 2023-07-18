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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 19 июля

Просмотров:569 Опубликовано: Сегодня, 13:57
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 19 июля
Фото:elements.envato.com
В Казахстане временно остановят вещание телеканалы и радиостанции, чтобы провести плановые профилактические работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на национального оператора "Казтелерадио".

Сообщается, что в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводятся плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"В связи с этим уведомляем вас о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 19 июля 2023 года с 03:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что подобные плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей проходят ежеквартально.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:16

Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 19 июля.

Мораль:- Следует смотреть ТВ и слушать радио с других спутников, которые не в компетенции РК...
Должны же быть резервные источники информации в таких ситуациях...

Все мы ходим под богом.
 
 

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