Роза Рымбаева ответила, достоин ли Димаш Кудайберген звания «Народный артист»

Народная артистка Роза Рымбаева высказала свое мнение о том, кому можно присуждать престижное звание в программе «Еркін сұхбат», передает «Голос народа».



На вопрос журналиста о том, за что и кому должны давать награды и звания артиста, она ответила следующее:



«Я скажу, почему я получила звание «Народный артист». Я была лауреатом семи конкурсов. Сначала получила звание «Заслуженного артиста Казахстана», затем звание «Народный артист». С творческой точки зрения каждый артист, выходящий на сцену, — это не о почестях и наградах, а о большой ответственности. Что народ ждет от тебя? Ждет высокое искусство, ждет творчество. Ты своим искусством передаешь свой уровень духовности, культуры, представляешь собой обычаи и традиции. Все транслируется, если ты певец, то посредством голоса, если же ты актер, то через сыгранную роль. А вот за уровень, за то, как твое творчество особенно ценится у публики, нравится ли народу, вносится ли вклад в казахскую культуру и ее развитие. Вот за что, конечно же, даются почетные награды, это «Заслуженный деятель Казахстана», - сказала Роза Рымбаева.



Артистка отметила, что если условно 200 артистов будут заслуженными деятелями, то «Народный артист» — это наивысшее государственное почетное звание. По ее мнению, восстановление этого звания является верным решением.



«Даже артисты, которые выступают на тоях, получили это звание. Разве можно поставить нашего любимого Димаша вровень с ними? Конечно, нет. У Димаша международный уровень. А Батырхана Шукенова можно поставить на один уровень с другими артистами? Нет. Поэтому таким высоким звездам нашей страны нужно давать высокое звание «Народный артист Казахстана», - сказала Роза Куанышкызы.



Напомним, что Димаш Кудайберген признан заслуженным деятелем Казахстана в 2019 году.