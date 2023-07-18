В Национальном пантеоне в Астане заканчиваются места

В Национальном пантеоне осталось всего 4 свободных места, кладбищу необходимо расширение. Об этом стало известно на заседании маслихата Астаны, которое было посвящено содержанию мест захоронений, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил заместитель акима Есильского района столицы Дарменияр Қыдырбекұлы, в пантеоне осталось всего четыре свободных места из 25. В данный момент кладбище необходимо расширить.



"По пантеону будет отдельный разговор. Готовьте (документы. - Прим.), в начале августа поедем, проведем выездное заседание", - сказал секретарь гормаслихата Ерлан Каналимов.



Напомним, что 24 марта на сайте открытых НПА появился проект постановления премьер-министра о пересмотре списка выдающихся личностей Казахстана, которых будут хоронить в Национальном пантеоне.