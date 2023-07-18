Сотовые операторы Казахстана начали поднимать цены

Сотовые операторы Казахстана предупредили абонентов о повышении цен на услуги связи и интернета, передает Tengrinews.kz.



Как сообщается в рассылке Activ клиентам, абонентская плата изменится с 8 августа. Как пояснили в компании, с 8 августа обновится абонплата по тарифам "Реальный безлимит архивный", "Супер Комфорт архивный", "Беседа архивный".





В Tele2 и Altel сообщили, что повышение тарифов связано с экономической ситуацией.



"Мы вынуждены принять решение о небольшом изменении цен на тарифные планы. Мы осознаем, что это может повлиять на ваш бюджет, и поэтому мы предлагаем компенсацию в виде дополнительных ресурсов и услуг. Данные изменения связаны с ростом обоснованных затрат на инфраструктуру, запуском и развитием новых технологий, нарушением глобальных логистических цепочек, инфляцией, повышением стоимости электроэнергии, высокой стоимостью частот для внедрения новой технологии и другими обстоятельствами, которые создали определенные вызовы для нашей компании", - сообщили в обеих компаниях.



В "Казахтелекоме" повышение тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов планируется с 1 августа.



В Beeline планируют убрать безлимит на социальные сети и видеохостинги.



"15 августа 2023 года на тарифах завершается акция с видео, соцсетями и мессенджерами, а также меняется стоимость ежедневного пакета. С этого дня на тарифах "Яркий за 4990" и "Яркий за 5990" прекращается действие безлимитного трафика на YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp и другие популярные соцсети и мессенджеры, на "Яркий за 3990" - действие пакета 25 ГБ на эти же ресурсы. Гигабайты будут расходоваться из основного пакета по тарифному плану.



Также меняется абонентская плата за ежедневный пакет, теперь она составит 290 тенге в сутки. (...) Всем пользователям предлагается выбор: остаться на прежнем тарифе, подключить рекомендуемый тариф побольше или самостоятельно выбрать другой тариф", - сообщили в Beeline.



Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что в Казахстане проблема с интернетом связана с дешевыми тарифами и активным пользованием казахстанцев.



Отвечая на вопрос Президента Касым-Жомарта Токаева о качестве интернета, Мусин ответил, что в отрасли имеются две глобальные проблемы и обе они связаны с людьми.



"(Первая проблема - радиофобы. - Прим.). Вторая проблема - дешевизна тарифов и то, что наши пользователи постоянно зависают в интернете. Если за границей сравнить, там, прежде чем открыть любое видео, пользователь подумает, а оно ему надо или нет, потому что его мегабайты сжигаются и он теряет деньги", - заявил Мусин.