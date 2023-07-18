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Сотовые операторы Казахстана начали поднимать цены

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Сотовые операторы Казахстана начали поднимать цены
Иллюстративное фото
Сотовые операторы Казахстана предупредили абонентов о повышении цен на услуги связи и интернета, передает Tengrinews.kz.

Как сообщается в рассылке Activ клиентам, абонентская плата изменится с 8 августа. Как пояснили в компании, с 8 августа обновится абонплата по тарифам "Реальный безлимит архивный", "Супер Комфорт архивный", "Беседа архивный".


В Tele2 и Altel сообщили, что повышение тарифов связано с экономической ситуацией.

"Мы вынуждены принять решение о небольшом изменении цен на тарифные планы. Мы осознаем, что это может повлиять на ваш бюджет, и поэтому мы предлагаем компенсацию в виде дополнительных ресурсов и услуг. Данные изменения связаны с ростом обоснованных затрат на инфраструктуру, запуском и развитием новых технологий, нарушением глобальных логистических цепочек, инфляцией, повышением стоимости электроэнергии, высокой стоимостью частот для внедрения новой технологии и другими обстоятельствами, которые создали определенные вызовы для нашей компании", - сообщили в обеих компаниях.

В "Казахтелекоме" повышение тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов планируется с 1 августа.

В Beeline планируют убрать безлимит на социальные сети и видеохостинги.

"15 августа 2023 года на тарифах завершается акция с видео, соцсетями и мессенджерами, а также меняется стоимость ежедневного пакета. С этого дня на тарифах "Яркий за 4990" и "Яркий за 5990" прекращается действие безлимитного трафика на YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp и другие популярные соцсети и мессенджеры, на "Яркий за 3990" - действие пакета 25 ГБ на эти же ресурсы. Гигабайты будут расходоваться из основного пакета по тарифному плану.

Также меняется абонентская плата за ежедневный пакет, теперь она составит 290 тенге в сутки. (...) Всем пользователям предлагается выбор: остаться на прежнем тарифе, подключить рекомендуемый тариф побольше или самостоятельно выбрать другой тариф", - сообщили в Beeline.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что в Казахстане проблема с интернетом связана с дешевыми тарифами и активным пользованием казахстанцев.

Отвечая на вопрос Президента Касым-Жомарта Токаева о качестве интернета, Мусин ответил, что в отрасли имеются две глобальные проблемы и обе они связаны с людьми.

"(Первая проблема - радиофобы. - Прим.). Вторая проблема - дешевизна тарифов и то, что наши пользователи постоянно зависают в интернете. Если за границей сравнить, там, прежде чем открыть любое видео, пользователь подумает, а оно ему надо или нет, потому что его мегабайты сжигаются и он теряет деньги", - заявил Мусин.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 17:28
Сотовые операторы Казахстана предупредили абонентов о повышении цен на услуги связи и интернета

Всё из-за отсутствия конкуренции - одни монополисты. stena
Мусин ответил, что в отрасли имеются две глобальные проблемы и обе они связаны с людьми

Вот именно, с себя и начните. devil
 
 

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