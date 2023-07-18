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Какую сумму наличной иностранной валюты можно вывозить за границу Казахстана

Просмотров:755 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Какую сумму наличной иностранной валюты можно вывозить за границу Казахстана
Иллюстративное фото
Какую сумму наличной иностранной валюты можно вывозить за границу Казахстана, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

«Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Таможенного кодекса Республики Казахстан, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности на сегодняшний день действует Указ Президента РК от 14 марта 2022 года №830. Данным Указом запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей в эквиваленте $10 тыс. и рассчитанной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза», – говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года №124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.

«Таким образом, каждому члену семьи (включая детей, не достигших 16-летний возраст) разрешается перемещать наличную иностранную валюту, не превышающую в эквиваленте $10 тыс.», – резюмируется в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 22:37
А для не резидентов РК сколько можно вывести в наличной форме.
 
 

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