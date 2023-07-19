В Минобороны ответили на информацию о закупе бронетехники Otokar на 2 триллиона

В Министерстве обороны прокомментировали информацию о заключении соглашения с турецкой компанией Otokar на приобретение бронетехники на 2 триллиона тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в соцсетях появилась информация, что Казахстан планирует закупить 834 боевых бронированных машины ARMA 8x8 у турецкой компании Otokar за 4,4 миллиарда долларов (1,9 триллиона тенге).



"Информация, распространяемая в социальных сетях, о заключении соглашения между Министерством обороны Республики Казахстан и турецкой компанией Otokar на приобретение бронетехники на сумму около двух триллионов тенге не соответствует действительности. На сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется", - говорится в сообщении.





По данным ведомства, компания Otokar является всего лишь одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях в соответствии с процедурой, закрепленной правилами принятия на вооружение. При этом рассматриваются и другие зарубежные образцы техники.



"В настоящее время образец бронетехники 8х8 данной компании, наряду с образцом отечественной бронетехники проходит опытные испытания, по результатам которых будет определяться подходящий по техническим требованиям образец техники", - добавили в Минобороны.



Отмечается, что Министерство обороны, в рамках своей компетенции отвечает за обороноспособность страны, имеет потребности в различных видах вооружения и военной техники, при этом для оборонного ведомства при выборе образцов приоритетом является качество продукции, признанной как отечественными, так и международными экспертами.



"Поэтому убедительно просим не верить различным взбросам фейковых сведений в социальной сети и доверять только проверенным, официальным источникам информации", - заключили в ведомстве.