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В каких местах разрешено курить в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:28
В каких местах разрешено курить в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Пагубная привычка влияет не только на самого курильщика, но и на окружающих его людей. Поэтому существует свод правил, где можно и где нельзя курить в Казахстане. О них рассказывает Tengri Life вместе с юристом Надеждой Гельдт.

По словам автора Telegram-канала "Право знать", первоначально важно изучить перечень мест, в которых курение строго запрещено.

"В пункте 5 статьи 110 Кодекса РК “О здоровье народа и системе здравоохранения” перечислены места, в которых курение строго запрещено, а нарушение запрета влечет административную ответственность", - говорит эксперт.

Так, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, запрещается:

в помещениях и на территории организаций образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних;
в помещениях организаций здравоохранения;
в пунктах общественного питания;
в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах и других сооружениях, предназначенных для массового отдыха;
в ночных клубах, на дискотеках;
в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугороднего автомобильного общественного транспорта, в метро, в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, такси;
в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта;
в государственных органах и организациях;
в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;
в подъездах домов;
в помещениях и на территории автозаправочных станций;
на детских площадках;
в подземных переходах;
в автомобильном транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц.

Курение разрешено в местах, которых нет в данном списке, а также в тех случаях, когда в пунктах общественного питания, а также в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта выделены специально оборудованные места для курения.

"К специально оборудованным местам предъявляется ряд требований, в том числе надпись на видном месте “Место для потребления табачных изделий”, поэтому, если данные требования соблюдены, вы без труда найдете место для курения, например, в пунктах общественного питания", - отмечает юрист.

В местах, в которых запрещено курение, обычно на видном месте устанавливаются таблички с информацией о запрете. У урн вы можете курить, но если эта урна размещена на территории объектов, перечисленных в статье 110 Кодекса РК “О здоровье народа и системе здравоохранения”, то курить запрещается.

"Если мы говорим про пункты общественного питания, то курить можно только в специально оборудованных для этого местах. Если вы курите у магазина, который расположен у дома, то это не будет являться нарушением законодательства. Но если этот магазин размещен на территории организации образования, то возникает запрет на курение. Если это частная территория, например, двор у вашего дома, дачный участок, квартира и так далее, то вы можете курить, запрет не предусмотрен", - говорит Надежда Гельдт.

В статье 441 Кодекса РК Об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение запрета на курение в местах, рассмотренных ранее.

Так, за курение в неположенном месте - штраф в размере 15 МРП. А если в течение года нарушение совершено повторно, то штраф увеличивается до 20 МРП. За курение на борту самолета предусмотрен штраф в размере 50 МРП.

*Размер 1 МРП на 18 июля 2023 года составляет 3450 тенге.


Источник: tengrinews.kz
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