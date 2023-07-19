В каких местах разрешено курить в Казахстане

Пагубная привычка влияет не только на самого курильщика, но и на окружающих его людей. Поэтому существует свод правил, где можно и где нельзя курить в Казахстане. О них рассказывает Tengri Life вместе с юристом Надеждой Гельдт.



По словам автора Telegram-канала "Право знать", первоначально важно изучить перечень мест, в которых курение строго запрещено.



"В пункте 5 статьи 110 Кодекса РК “О здоровье народа и системе здравоохранения” перечислены места, в которых курение строго запрещено, а нарушение запрета влечет административную ответственность", - говорит эксперт.



Так, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, запрещается:



в помещениях и на территории организаций образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних;

в помещениях организаций здравоохранения;

в пунктах общественного питания;

в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах и других сооружениях, предназначенных для массового отдыха;

в ночных клубах, на дискотеках;

в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугороднего автомобильного общественного транспорта, в метро, в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, такси;

в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта;

в государственных органах и организациях;

в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;

в подъездах домов;

в помещениях и на территории автозаправочных станций;

на детских площадках;

в подземных переходах;

в автомобильном транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц.



Курение разрешено в местах, которых нет в данном списке, а также в тех случаях, когда в пунктах общественного питания, а также в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых остановках общественного транспорта выделены специально оборудованные места для курения.



"К специально оборудованным местам предъявляется ряд требований, в том числе надпись на видном месте “Место для потребления табачных изделий”, поэтому, если данные требования соблюдены, вы без труда найдете место для курения, например, в пунктах общественного питания", - отмечает юрист.



В местах, в которых запрещено курение, обычно на видном месте устанавливаются таблички с информацией о запрете. У урн вы можете курить, но если эта урна размещена на территории объектов, перечисленных в статье 110 Кодекса РК “О здоровье народа и системе здравоохранения”, то курить запрещается.



"Если мы говорим про пункты общественного питания, то курить можно только в специально оборудованных для этого местах. Если вы курите у магазина, который расположен у дома, то это не будет являться нарушением законодательства. Но если этот магазин размещен на территории организации образования, то возникает запрет на курение. Если это частная территория, например, двор у вашего дома, дачный участок, квартира и так далее, то вы можете курить, запрет не предусмотрен", - говорит Надежда Гельдт.



В статье 441 Кодекса РК Об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение запрета на курение в местах, рассмотренных ранее.



Так, за курение в неположенном месте - штраф в размере 15 МРП. А если в течение года нарушение совершено повторно, то штраф увеличивается до 20 МРП. За курение на борту самолета предусмотрен штраф в размере 50 МРП.



*Размер 1 МРП на 18 июля 2023 года составляет 3450 тенге.