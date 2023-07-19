Приказ о запрете снимать нарушения в поездах КТЖ отменен

В нацкомпании "Қазақстан темір жолы" запрещали снимать на камеру нарушения безопасности в поездах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.



По данным надзорного органа, ранее руководство КТЖ дало телеграфное указание о том, что запрещается фото- и видеофиксация любых случаев нарушения безопасности на железнодорожном транспорте.



"Данное поручение прямо противоречило пункту 2 статьи 20 Конституции, согласно которому каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым незапрещенным законом способом. Подобное ограничение в первую очередь затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на ж/д путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов, что в целом могло привести к ухудшению состояния безопасности в данной сфере", - заявили в пресс-службе прокуратуры.



В этой связи транспортные прокуроры внесли протест, который был удовлетворен в полном объеме, а соответствующее указание о запрете признано незаконным.