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Как сэкономить, путешествуя по Казахстану: хитрые советы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Как сэкономить, путешествуя по Казахстану: хитрые советы
Фото - архив "Каравана"
А экономить можно и в путешествиях, и своими лайфхаками на этот счет поделились наши читатели.

Автомобиль - не только средство передвижения…

- Но еще и дом на колесах, - рассказывает житель Костаная Ермек Каримов. – Думаю, для опытного автолюбителя посильной задачей станет вывезти семью в соседний регион на машине. Тем более, что в багажнике помещается масса вещей: палатка, в которой можно отдохнуть по дороге у какого-нибудь водоема, термосы с чаем и кофе, сумка с одеждой и бельем, корзина с провизией, аптечка, надувные матрасы. Мы в прошлом месяце с женой и двумя детьми неделю путешествовали по Акмолинской области и поняли, что поездка на машине в нашем случае – идеальный вариант. Все, что хотели, не спеша посмотрели. В самой Астане на две ночи снимали квартиру, в Кокшетау на две ночи, и две ночи провели в большой палатке в красивых удобных местах. Впечатлений масса! Кстати, когда я был маленьким, отец с мамой вывозили нас с братом летом в отпуск точно так же, на автомобиле, тогда новеньком «Москвиче-412». И мы на нем до Алматы добирались, до Актау, до Ташкента. Тоже было здорово.

Автобусная сеть – для экономных туристов.

- Мы за последние три года были весной и летом с семьей по неделе в Туркестане, Алматы, Бишкеке, Ташкенте, до Капшагая через Алматы добирались - рассказывает житель Шымкента Аслан Нажимов. – Что хочу сказать как отец семейства из семи человек, раз уж вы спрашиваете об экономном туризме - ездить на междугородних автобусах в два раза дешевле, чем на поездах.

Если с вами не едут младенцы или старики, которым обязательно нужно спальное место, то вариант с автобусом идеальный.

И заранее зайдите в самую популярную местную группу того города, куда собрались, осторожно спишитесь с тамошними людьми, договоритесь о квартире на время, расспросите, где у них лучше попить-покушать, что посмотреть, есть ли, кстати, пляж бесплатный, какие развлечения для детей самые дешевые. Очень помогает такое общение.

Мы в прошлый раз в Алматы у тетеньки по имени Дарья Ниловна времянку сняли на неделю за пять тысяч в сутки. Семерых нас женщина пустила! И белья постельного, матрасов дала. Не ворчала, что пятеро детишек в уличном душе во дворе сто литров воды за раз изводят. Думаю, в каждом городе найдутся приятные приличные люди, которые за небольшую плату примут вас с семьей. Это же Казахстан!

Доехали до местности, ведите себя, как местные

- Каждое лето вот уже пятнадцать лет подряд мы с семьей на три-четыре недели ездим в Алматы, - рассказывает житель Кызылорды Артем Мальцев. – Нравится нам этот город, и природой, и погодой, и людьми. Отпускных, да, немного, но мы усвоили уже несколько правил, которые позволяют четырем людям - это я, жена и двое на данный момент детей - целый месяц прожить недорого в южной столице Казахстана. Первое - о билетах на поезд надо заботиться заранее, буквально за два месяца вперед. Брать самые недорогие, плацкарт, сутки можно прожить и без особых условий, главное, есть спальное место у каждого, возможность заварить чай или кофе, туалет.

О квартире тоже надо позаботиться заранее. Снимать её лучше не в центре, так будет дешевле, но рядом с автобусной остановкой, в Алматы логистика – это всё.

И, главное: ведите себя как местные, тогда всё будет недорого и комфортно. Местные почти не ездят на такси, разве, что когда опаздывают. Ибо сеть автобусов в Алматы хорошая. Нет нужды каждый день обедать или ужинать в кафе. Если остановились на квартире, не поленитесь сходить в три-четыре супермаркета, поискать распродажи, обязательно найдутся курятина, колбаса, сласти, бакалея подешевле, дома будете готовить то, что получится сварить из купленного.

Можно использовать возможности сетей столовых, их в Алматы несколько, там часто бывают акции типа «купи второе блюдо и получи суп бесплатно», да и просто в сетевых столовых многое недорого: поесть харчо или выпить чаю с булками можно, если проголодались на прогулке. И, конечно же, нужно использовать возможности гулять по паркам и скверам, слушать живую музыку на Арбате, посещать различные массовые мероприятия, афиши есть в интернете, играть на спортплощадках. Это всё бесплатно и доступно. Если запланировали покупки, едете на барахолку, не спеша много чего бюджетного найдете.


Источник: caravan.kz
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