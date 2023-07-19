Застройка в Алматы: задержан экс-глава управления урбанистики

Задержан бывший руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.



По данным ведомства, чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.



"Так, он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 гг. незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов.



В результате государству причинен ущерб в виде неуплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 миллионов тенге", - говорится в сообщении.



Кроме того, по данным Антикора, в 2020 году он, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованным лицам по заниженной стоимости. Ущерб составил 180 миллионов тенге.



С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц. Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.