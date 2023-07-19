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Застройка в Алматы: задержан экс-глава управления урбанистики

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Застройка в Алматы: задержан экс-глава управления урбанистики
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Задержан бывший руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

По данным ведомства, чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

"Так, он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 гг. незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов.

В результате государству причинен ущерб в виде неуплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Антикора, в 2020 году он, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованным лицам по заниженной стоимости. Ущерб составил 180 миллионов тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц. Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


Источник: tengrinews.kz
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